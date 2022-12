V Kežmarku si koncoročné oslavy užijú v znamení rodinného Silvestra

Kežmarok 27. decembra (TASR) - Koncoročné oslavy v podtatranskom meste Kežmarok budú tentoraz v znamení rodinného Silvestra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Sosková s tým, že na zimnom štadióne sa v sobotu 31. decembra od 15. do 17. hodiny uskutoční korčuľovanie v maskách, sprevádzané hudbou, animátorským programom a zábavou s maskotmi.



"Vyvrcholením bude ohnivá pyrošou. Pred arénou sa bude v tom čase podávať horúci čaj a primátorov punč," uviedla hovorkyňa. Pripravené je aj malé prekvapenie pre deti.



Novoročný ohňostroj kežmarská radnica robiť neplánuje. "Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli ohňostroj tento rok vynechať. Po minulé roky sme organizovaním jedného veľkého chceli minimalizovať odpaľovanie vlastnej zábavnej pyrotechniky, ktorá okrem negatívneho vplyvu na domáce a voľne žijúce zvieratá prispieva aj k znečisťovaniu ovzdušia. To však nemalo želaný efekt," zdôvodnil primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Dodal, že mesto ide od januára do rozpočtového provizória, čo tiež ovplyvní mestské výdavky. "V prípade, že by napokon ostali nejaké peniaze, radi by sme ich budúci rok radšej venovali na niečo zmysluplnejšie," dodal.



O bezpečnosť a nerušený chod silvestrovskej noci v meste sa budú starať posilnené hliadky mestskej polície.