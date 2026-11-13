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Pacientska konferencia otvorí diskusiu o budúcnosti zdravotníctva
Sedem diskusných panelov spojí zástupcov pacientskych organizácií, štátu, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a odborných inštitúcií.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Jubilejná desiata pacientska konferencia Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) v Bratislave otvorí diskusiu o budúcnosti zdravotníctva, ambulantných poplatkoch, čakacích lehotách a dostupnosti liekov. Piatkový program vyvrcholí o 18.00 h slávnostným odovzdávaním ocenení „Môj lekár“, „Moja sestra“ a „In memoriam“. Konferencia pokračuje aj v sobotu (14. 11.).
Sedem diskusných panelov spojí zástupcov pacientskych organizácií, štátu, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a odborných inštitúcií. Podujatie pod záštitou ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa sústredí na výzvy, s ktorými sa pacienti stretávajú v každodennom živote, od návštevy ambulancie cez prístup k liekom až po dlhodobú starostlivosť.
„Pacient nehodnotí zdravotníctvo podľa počtu miliárd v rozpočte. Rozhodujúce je, či sa dostane včas k lekárovi a či má prístup k liečbe, ktorú potrebuje. Preto na konferencii otvárame tieto otázky spolu s ľuďmi, ktorí o pravidlách zdravotníctva rozhodujú,“ uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová.
V úvode sa bude konferencia venovať financovaniu sektora a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podľa AOPP sa plánované vyššie financovanie v budúcom roku musí prejaviť v kratšom čakaní pacientov na vyšetrenia alebo liečbu a včasnejšej diagnostike. Samostatný piatkový panel sa bude venovať poplatkom v ambulanciách, ich transparentnosti a dostupnosti lekárov v regiónoch. Štát by mal podľa AOPP jasne a pre pacienta pochopiteľne zadefinovať, ktoré vyšetrenia hradí v plnej miere zdravotná poisťovňa, za ktoré služby môžu ambulancie požadovať platbu a ako postupovať pri pochybnostiach o jej oprávnenosti. Diskusia sa má venovať aj zmenám pravidiel pri cenách liekov, zdravotníckych pomôcok a klinickej výživy a ich dostupnosti pre pacientov.
Piatkový program 13. novembra vyvrcholí o 18.00 h slávnostným odovzdávaním ocenení. Odborná porota tento rok vybrala na ocenenie 11 lekárov a 12 sestier z nominácií pacientov, verejnosti a odborných organizácií. Ocenenie In memoriam bude udelené kardiologičke Tatiane Vykoukalovej. Počas galavečera budú odovzdané aj Ceny verejnosti, o ktorých rozhodovala verejnosť v hlasovaní.
Sobotný panel otvorí otázku, ako sa môžu pacienti zapojiť do kategorizácie liekov a rozhodovania o dostupnosti modernej liečby. Pokračovať bude informáciami o Stratégii na zlepšenie ochrany práv pacientov, ktorá je pripravovaná v rámci realizácie projektu Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti.
Sedem diskusných panelov spojí zástupcov pacientskych organizácií, štátu, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a odborných inštitúcií. Podujatie pod záštitou ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) sa sústredí na výzvy, s ktorými sa pacienti stretávajú v každodennom živote, od návštevy ambulancie cez prístup k liekom až po dlhodobú starostlivosť.
„Pacient nehodnotí zdravotníctvo podľa počtu miliárd v rozpočte. Rozhodujúce je, či sa dostane včas k lekárovi a či má prístup k liečbe, ktorú potrebuje. Preto na konferencii otvárame tieto otázky spolu s ľuďmi, ktorí o pravidlách zdravotníctva rozhodujú,“ uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová.
V úvode sa bude konferencia venovať financovaniu sektora a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podľa AOPP sa plánované vyššie financovanie v budúcom roku musí prejaviť v kratšom čakaní pacientov na vyšetrenia alebo liečbu a včasnejšej diagnostike. Samostatný piatkový panel sa bude venovať poplatkom v ambulanciách, ich transparentnosti a dostupnosti lekárov v regiónoch. Štát by mal podľa AOPP jasne a pre pacienta pochopiteľne zadefinovať, ktoré vyšetrenia hradí v plnej miere zdravotná poisťovňa, za ktoré služby môžu ambulancie požadovať platbu a ako postupovať pri pochybnostiach o jej oprávnenosti. Diskusia sa má venovať aj zmenám pravidiel pri cenách liekov, zdravotníckych pomôcok a klinickej výživy a ich dostupnosti pre pacientov.
Piatkový program 13. novembra vyvrcholí o 18.00 h slávnostným odovzdávaním ocenení. Odborná porota tento rok vybrala na ocenenie 11 lekárov a 12 sestier z nominácií pacientov, verejnosti a odborných organizácií. Ocenenie In memoriam bude udelené kardiologičke Tatiane Vykoukalovej. Počas galavečera budú odovzdané aj Ceny verejnosti, o ktorých rozhodovala verejnosť v hlasovaní.
Sobotný panel otvorí otázku, ako sa môžu pacienti zapojiť do kategorizácie liekov a rozhodovania o dostupnosti modernej liečby. Pokračovať bude informáciami o Stratégii na zlepšenie ochrany práv pacientov, ktorá je pripravovaná v rámci realizácie projektu Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti.