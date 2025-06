Konferencia Energetická budúcnosť samospráv priniesla riešenia

Piešťany 24. júna (TASR) - Odborná konferencia Energetická budúcnosť samospráv, ktorá sa konala v pondelok (23. 6.) v piešťanskej Elektrárni, priniesla konkrétne riešenia pre energetickú transformáciu. Stretlo sa viac než 250 primátorov, starostov, odborníkov a hostí. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Riešenia sa týkajú napríklad optimalizácie energetických tokov v obecných budovách, rozvoja komunitných solárnych projektov či využitia odpadu ako zdroja energie, ale aj projektov, ktoré sú pripravené na čerpanie zdrojov z eurofondov, plánu obnovy alebo národných grantových schém. TTSK obciam a mestám tiež pomohol pripraviť sa na nové legislatívne povinnosti a získať podporu pri realizácii zelených projektov.



„Energetická efektívnosť nie je len ekologická hodnota. Je to aj priama úspora pre rozpočet. Hovoríme o desiatkach tisíc eur ročne, ktoré môžu kraje, mestá a obce ušetriť vďaka lepšiemu riadeniu energií a využívaniu dostupných podporných nástrojov. Rozpočty samospráv sú pod enormným tlakom, čiže návrhy na zlepšenie hospodárenia prišli vhod,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Konferencia vytvorila platformu pre regionálnu a národnú spoluprácu. Trnavský kraj deklaroval záujem pokračovať v partnerstve so Združením samosprávnych krajov SK8, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako aj ďalšími odbornými partnermi. „Našou ambíciou je, aby témy, ktoré sme otvorili v Piešťanoch, nezostali len na regionálnej úrovni. Spolu so SK8 a ZMOS chceme presadzovať systémové riešenia aj na národnej úrovni,“ doplnil.



Viskupič spomenul aj spoločnú snahu, aby vláda uvoľnila zadržaných 200 miliónov eur pre samosprávy z Programu Slovensko. „Apelujeme tiež na ministra Tarabu, aby umožnil čerpanie európskych zdrojov zo Sociálno-klimatického fondu, ktoré sú určené práve na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a zlepšenie verejnej dopravy,“ dodal.



Cieľom podujatia bolo poskytnúť samosprávam reálne nástroje na zvýšenie energetickej efektívnosti, zníženie nákladov a podporu udržateľných projektov v jednotlivých obciach a mestách. Kraj pripravil odborné konzultácie aj po konferencii.