Konferencia EPP v Košiciach priblížila plán obnovy samosprávam

Košice 26. mája (TASR) - Zapojenie lokálnych samospráv pri implementácii plánu obnovy a konkurencieschopnosť pre posilnenie digitálnej a udržateľnej transformácie bolo hlavnou témou piatkovej konferencie Európskej ľudovej strany (EPP) v Košiciach s názvom Cesta k obnove/Road to Recovery. Séria podujatí s rovnomenným názvom má poskytnúť podporu starostom, regionálnym a miestnym zástupcom EPP v členských štátoch.



"Zmyslom konferencie je diskutovať o tom, ako unikátne prostriedky z plánu obnovy priblížiť občanom spolu so samosprávou, lebo tú potrebujeme na to, aby zrealizovali všetky dobré nápady," povedal na tlačovej konferencii europoslanec Ivan Štefanec (KDH). Podľa jeho slov je dôležité, aby sa prostriedky využili na to, na čo sú nastavené. V Košiciach je to napríklad aj nový priemyselný klaster.



Projekt v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti (RRF) v celej Európskej únii (EÚ) iniciovala skupina EPP v Európskom parlamente v spolupráci s Európskym výborom regiónov.



RRF je hlavným nástrojom programu NextGenerationEU na znižovanie sociálneho a ekonomického dosahu COVID-19 na členské štáty. Ďalšou prioritou je príprava na výzvy a možnosti pri prechode na zelenú a digitálnu transformáciu. Momentálne sú národné plány obnovy a odolnosti schválené členskými štátmi. Využitie finančných prostriedkov je monitorované Európskym parlamentom.