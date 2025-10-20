< sekcia Regióny
Konferencia Gastrolove Gemer prepojí gastronómiu s cestovným ruchom
Štvrtý ročník Gastrolove Gemer nesie motto Ako žiť a prežiť v gastronómii s láskou.
Autor TASR
Zbojská 20. októbra (TASR) - V sedle Zbojská sa vo štvrtok (23. 10.) už po štvrtýkrát uskutoční konferencia Gastrolove Gemer, ktoré je venovaná podpore cestovného ruchu a gastronomických služieb v regióne. Cieľom podujatia je výmena skúseností a načerpanie inšpirácie v poskytovaní služieb na Gemeri. TASR o tom informovala oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer, ktorá konferenciu organizuje.
Štvrtý ročník Gastrolove Gemer nesie motto Ako žiť a prežiť v gastronómii s láskou. Cieľom podujatia je prepojiť podnikateľov, regionálnych producentov a výrobcov, majiteľov ubytovacích zariadení, reštaurácií a kaviarní a tiež zástupcov inštitúcií, ktoré podporujú cestovný ruch. Súčasťou programu bude prezentácia úspešných lokálnych projektov, diskusie a neformálny networking.
„Našou konferenciou sa snažíme prinášať do regiónu vedomosti úspešných ľudí pôsobiacich v službách a ich inšpiratívne príbehy. Spolu so spíkrami nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia chceme pomôcť zlepšovať to, čo ponúkame návštevníkom i obyvateľom v regióne, v reštauráciách, kaviarňach, hoteloch a tiež pri organizovaní podujatí,“ skonštatoval riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.
Súčasťou konferencie bude napríklad varenie s renomovaným kuchárom Michalom Konrádom, o svoje skúsenosti sa podelí aj držiteľ ocenenia The Best Chef Awards Lukáš Heuser z Lučenca. O svojich výrobkoch a podnikaní budú rozprávať i regionálni výrobcovia Rejdovka a Ovocovo, kaviarne Padmé v Betliari a Renys v Revúcej či zakladateľ projektu Stará Tržnica v Banskej Bystrici Vladimír Kováč. O príprave na vianočné obdobie v cestovnom ruchu budú hovoriť zástupcovia z TIC Brno.
