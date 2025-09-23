< sekcia Regióny
Konferencia Knižnice 2025 prináša pohľad na udržateľnú budúcnosť
Autor TASR
Žilina 23. septembra (TASR) - Celoslovenská konferencia Knižnice 2025, zameraná na udržateľnú budúcnosť knižníc, chce zároveň podporiť spoluprácu medzi odborníkmi, inštitúciami a tvorcami politík a poukázať na konkrétne príklady riešení, ktoré môžu prispieť k udržateľnému fungovaniu knižníc v meniacom sa spoločenskom prostredí. Ako za organizátorov informovala Anna Nahálková, konferencia sa koná od utorka do stredy (24. 9.) v priestoroch Žilinskej univerzity (UNIZA) v Žiline.
Konferenciu organizuje Slovenská asociácia knižníc v spolupráci s UNIZA, Slovenskou národnou knižnicou, Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a EuropeDirect UNIZA. „Cieľom konferencie je identifikovať priority štátnej kultúrnej politiky v oblasti knižníc, získať inšpirácie od zahraničných partnerov pre strategické nástroje kultúrnej politiky a poskytnúť prehľad aktuálnych iniciatív a projektov vo verejnej správe,“ uviedla Nahálková.
Súčasťou diskusie budú aj zmeny vo vysokoškolskom vzdelávaní informačných profesionálov, možnosti zamestnávania absolventov a celoživotné vzdelávanie. Účastníci získajú prehľad o domácich a európskych projektoch, ktoré formujú budúcnosť knižničnej infraštruktúry, služieb a ich spoločenského dopadu.
„Prvý blok bude patriť budúcnosti knižníc s následnou moderovanou diskusiou. Pripravené sú aj interaktívne workshopy zamerané na kritické myslenie a dezinformácie, komunikáciu, témy pre manažérov, bezpečnosť a benchmarking v akademických knižniciach. V rámci druhého bloku sa pozrieme bližšie na profesiu knihovníka. Posledná časť konferencie bude venovaná príkladom dobrej praxe, novým trendom, synergiám a inklúzii,“ priblížila prezidentka Slovenskej asociácie knižníc Kamila Prextová.
