Konferencia Megatrendy a médiá bude o dosahu pandémie

Trnava 21. apríla (TASR) - Vplyv pandémie nového koronavírusu na médiá, vzdelávanie a spoločnosť je hlavnou témou medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá, ktorú pripravila na stredu popoludnie Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Na online podujatie je prihlásených viac ako stovka účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Chorvátska a Turecka, začiatok je o 13.30 h. Informovala o tom za organizátorov Peter Krajčovič z FMK.



Účastníci budú diskutovať aj o sociálnych a kultúrnych dosahoch pandémie na mediálnu komunikáciu, možnostiach boja proti dezinformáciám a využití digitálnych technológií v procese dištančného vzdelávania.



Pozvanie na ďalší ročník konferencie prijali expremiérka Iveta Radičová, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus, moderátor Českej televízie Václav Moravec, vedúci zahraničného spravodajstva Rozhlasu a televízie Slovenska Martin Rajec, riaditeľ spravodajstva a publicistiky TV Markíza Henrich Krejča a ďalší hostia.



"Pandémia nového koronavírusu priniesla do našich životov množstvo zmien. Stretnutia, pracovné schôdzky, výučba, kultúrny život sa presunuli do online prostredia. Z našich domovov sa stali pracovné miesta, školy, fitnescentrá či oddychové zóny. Miesta, kde jednoducho žijeme svoj nový život. Predstava, že sa po roku vrátime k normálnemu životu, nemusí byť optimistická. Naše stereotypy sa zmenili a to môže ovplyvniť celé spektrum činností v podobe, ako sme ich poznali doposiaľ. Svet, do ktorého sa pomaly vraciame, otvára otázky, ako sa zmenilo publikum, jeho spotrebiteľské správanie, ale aj celkový spôsob života," uviedol Martin Solík z FMK.



Podľa dekanky FMK Ľudmily Čábyovej vedecký pohľad a prístup k riešeniu mnohých problémov sa počas pandémie ukázal ako kľúčový. V snahe čo najefektívnejšie využiť príležitosti prameniace z nových výziev je preto nevyhnutné venovať pozornosť celému spektru tém, od mediálneho správania, spôsobu komunikácie až po využitie inovatívnych foriem vzdelávania. "Konferencia Megatrendy a médiá prináša možnosť prezentácie takýchto výskumov na medzinárodnej úrovni a vytvára priestor na diskusiu o spôsoboch riešenia nastolených otázok," doplnila. Prednášky budú streamované na stránke www.fmk.sk.