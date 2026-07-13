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Konferencia o Rákocim spojila na PU historikov z viacerých krajín
Podujatie zorganizovali PU v Prešove, Károli Gáspár Református Egyetem v Budapešti a Krajské múzeum v Prešove.
Autor TASR
Prešov 13. júla (TASR) - Prešovská univerzita (PU) v Prešove sa v uplynulých dňoch stala dejiskom významnej medzinárodnej vedeckej konferencie Civitas Rakocziana. Pri príležitosti 350. výročia narodenia Františka II. Rákociho spojila popredných historikov, archivárov a odborníkov z oblasti kultúrneho dedičstva zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky, Poľska alebo Ukrajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa PU Ingrid Timková.
Dvojdňová konferencia ponúkla viac ako štyri desiatky odborných príspevkov, ktoré priniesli nové pohľady na osobnosť Františka II. Rákociho, jeho protihabsburské povstanie, politické, náboženské a spoločenské súvislosti začiatku 18. storočia, ako aj na pretrvávajúci kultúrny odkaz tejto významnej historickej osobnosti.
Podujatie zorganizovali PU v Prešove, Károli Gáspár Református Egyetem v Budapešti a Krajské múzeum v Prešove. Konferenciu otvoril rektor PU Peter Kónya spolu s rektorom partnerskej univerzity v Budapešti Lászlóm Trócsányim.
Úvodný blok bol venovaný medzinárodnému kontextu Rákociho povstania, jeho diplomatickým vzťahom i postaveniu v stredoeurópskej politike na začiatku 18. storočia.
Program konferencie bol rozdelený do viacerých tematických sekcií. Historici diskutovali o mestách a ich úlohe počas povstania, významných osobnostiach obdobia, náboženských pomeroch, cirkevných dejinách, kultúrnej pamäti i obraze Rákociho v historiografii, literatúre a cestovnom ruchu.
„Osobitná pozornosť patrila aj novým výsledkom výskumu archívnych dokumentov, diplomatických vzťahov, vojenských dejín, archeologických prameňov či ikonografie Rákociho obdobia. Prednášajúci predstavili doteraz málo známe dokumenty, nové interpretácie historických udalostí i výsledky medzinárodných výskumných projektov,“ uviedla Timková.
Konferencia zároveň vytvorila priestor na rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce medzi univerzitami, múzeami a výskumnými pracoviskami zo strednej Európy. Účastníci diskutovali o ďalších možnostiach spoločných vedeckých projektov, publikačných aktivít i výmene skúseností pri výskume dejín regiónu.
Podujatie potvrdilo význam PU ako rešpektovaného centra historického výskumu a medzinárodnej vedeckej spolupráce. Organizátori zdôraznili, že poznávanie spoločných dejín krajín strednej Európy prispieva nielen k rozvoju historickej vedy, ale aj k lepšiemu porozumeniu spoločného kultúrneho dedičstva národov regiónu.
Dvojdňová konferencia ponúkla viac ako štyri desiatky odborných príspevkov, ktoré priniesli nové pohľady na osobnosť Františka II. Rákociho, jeho protihabsburské povstanie, politické, náboženské a spoločenské súvislosti začiatku 18. storočia, ako aj na pretrvávajúci kultúrny odkaz tejto významnej historickej osobnosti.
Podujatie zorganizovali PU v Prešove, Károli Gáspár Református Egyetem v Budapešti a Krajské múzeum v Prešove. Konferenciu otvoril rektor PU Peter Kónya spolu s rektorom partnerskej univerzity v Budapešti Lászlóm Trócsányim.
Úvodný blok bol venovaný medzinárodnému kontextu Rákociho povstania, jeho diplomatickým vzťahom i postaveniu v stredoeurópskej politike na začiatku 18. storočia.
Program konferencie bol rozdelený do viacerých tematických sekcií. Historici diskutovali o mestách a ich úlohe počas povstania, významných osobnostiach obdobia, náboženských pomeroch, cirkevných dejinách, kultúrnej pamäti i obraze Rákociho v historiografii, literatúre a cestovnom ruchu.
„Osobitná pozornosť patrila aj novým výsledkom výskumu archívnych dokumentov, diplomatických vzťahov, vojenských dejín, archeologických prameňov či ikonografie Rákociho obdobia. Prednášajúci predstavili doteraz málo známe dokumenty, nové interpretácie historických udalostí i výsledky medzinárodných výskumných projektov,“ uviedla Timková.
Konferencia zároveň vytvorila priestor na rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce medzi univerzitami, múzeami a výskumnými pracoviskami zo strednej Európy. Účastníci diskutovali o ďalších možnostiach spoločných vedeckých projektov, publikačných aktivít i výmene skúseností pri výskume dejín regiónu.
Podujatie potvrdilo význam PU ako rešpektovaného centra historického výskumu a medzinárodnej vedeckej spolupráce. Organizátori zdôraznili, že poznávanie spoločných dejín krajín strednej Európy prispieva nielen k rozvoju historickej vedy, ale aj k lepšiemu porozumeniu spoločného kultúrneho dedičstva národov regiónu.