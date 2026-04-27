Konferencia poukázala na význam technológií a učiteľov vo vzdelávaní
Program počas celého dňa ponúkol odborné príspevky zamerané na využitie umelej inteligencie vo vyučovaní, ako aj na moderné prístupy k hodnoteniu žiakov v pedagogickej praxi.
Autor TASR
Hlohovec 27. apríla (TASR) - Na význam technológií a učiteľov vo vzdelávaní poukázala konferencia na tému Technológia mení svet, učiteľ mení ľudí, ktorá sa uskutočnila v piatok (24. 4.) v priestoroch knižnice Hlohovského zámku. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Program počas celého dňa ponúkol odborné príspevky zamerané na využitie umelej inteligencie vo vyučovaní, ako aj na moderné prístupy k hodnoteniu žiakov v pedagogickej praxi. Medzi vystupujúcimi boli Dávid Králik s témou využitia umelej inteligencie v práci učiteľa, Kristína Žoldošová, ktorá sa venovala hodnoteniu v prírodovednom vzdelávaní, a Robert Čapek, ktorý priblížil moderné formy hodnotenia a ich praktické využitie.
Na konferencii sa zúčastnili aj predstavitelia samosprávy vrátane primátora mesta Ivana Baranoviča a viceprimátora Henricha Pataláša, ktorí svojou účasťou vyjadrili podporu rozvoju vzdelávania a školstva v meste. Podujatie zorganizovalo Regionálne centrum podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Hlohovec a Piešťany.
Program počas celého dňa ponúkol odborné príspevky zamerané na využitie umelej inteligencie vo vyučovaní, ako aj na moderné prístupy k hodnoteniu žiakov v pedagogickej praxi. Medzi vystupujúcimi boli Dávid Králik s témou využitia umelej inteligencie v práci učiteľa, Kristína Žoldošová, ktorá sa venovala hodnoteniu v prírodovednom vzdelávaní, a Robert Čapek, ktorý priblížil moderné formy hodnotenia a ich praktické využitie.
Na konferencii sa zúčastnili aj predstavitelia samosprávy vrátane primátora mesta Ivana Baranoviča a viceprimátora Henricha Pataláša, ktorí svojou účasťou vyjadrili podporu rozvoju vzdelávania a školstva v meste. Podujatie zorganizovalo Regionálne centrum podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Hlohovec a Piešťany.