Konferencia približuje, ako sa Zvolen rozvíjal v nedávnej minulosti
Podujatie zorganizovalo mesto Zvolen v spolupráci s Lesníckym a drevárskym múzeom a Technickou univerzitou vo Zvolene.
Autor TASR
Zvolen 19. novembra (TASR) - Komplexnejší obraz a vývoj mesta Zvolen od polovice 19. storočia až po súčasnosť prináša v stredu konferencia vo zvolenskom Lesníckom a drevárskom múzeu. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že ju pripravili pre odbornú i laickú verejnosť. V rámci podujatia s názvom Impulzy vývoja Zvolena v nedávnej minulosti vystúpi 13 odborníkov z rôznych oblastí. Predstavia témy, ktoré zachytávajú premeny mesta v historickom, spoločenskom, urbanistickom i environmentálnom kontexte. „Účastníci sa dozvedia viac o jeho dynamickom rozvoji po príchode železnice i o významnej úlohe železiarne,“ uviedla referentka zvolenského magistrátu pre pamiatky a pamätihodnosti Ľubica Miľanová. Podotkla, že to bude aj o potrebe ochrany priemyselného a kultúrneho dedičstva či o tom, ako sa menili architektúra a urbanizmus mesta naprieč desaťročiami.
Hovorca poznamenal, že konferencia priblíži aj vývoj územných plánov či dosahy politických rozhodnutí na každodenný život obyvateľov. Otvorí tiež diskusiu o revitalizácii vybraných lokalít či o zmene prístupu k riekam a prírodnému prostrediu v intraviláne Zvolena, ktoré dnes nesie označenie mesto lesníctva. „Podujatie ponúkne pohľad na niektoré faktory, ktoré v posledných desaťročiach ovplyvňovali jeho identitu,“ konštatoval.
