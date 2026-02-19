< sekcia Regióny
Konferencia pripomenie príbeh aj budúcnosť Zemplínskej šíravy
Cieľom podujatia je pripomenúť históriu nádrže a hľadať možnosti jej ďalšieho rozvoja ako modernej a udržateľnej destinácie.
Autor TASR
Michalovce 19. februára (TASR) - Zemplínsku šíravu, pôvodne vybudovanú ako ochranu pred povodňami, v 70. rokoch podľa historických údajov navštívilo až milión turistov ročne. Históriu aj budúcnosť tejto lokality priblíži štvrtková konferencia cestovného ruchu „Od priehrady k destinácii“ v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.
Cieľom podujatia je pripomenúť históriu nádrže a hľadať možnosti jej ďalšieho rozvoja ako modernej a udržateľnej destinácie. „Kraj do územia aktívne investuje - či už rozvojom dopravnej infraštruktúry, alebo podporou projektov v cestovnom ruchu. Príkladom je návrat výletnej lode či výstavba novej promenády, ktorá prepojí brehy Šíravy a otvorí jej novú, úspešnú kapitolu,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Konferencia sa koná pri príležitosti 60. výročia jej otvorenia a ponúkne odborné príspevky o histórii, ochrane prírody, rozvoji cestovného ruchu. Podujatie sa realizuje v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu - Dolný Zemplín.
Zemplínska šírava vznikla v rokoch 1961 až 1965, pôvodne kvôli ochrane pred záplavami a zavlažovaniu poľnohospodárskej pôdy. Nádrž napustili cez prívodný kanál z Laborca. S rozlohou 33 kilometrov štvorcových sa stala druhou najväčšou priehradou na Slovensku. Jej názov sa v minulosti menil od Podvihorlatskej nádrže až po Zemplínsku sĺňavu. Pod hladinou nádrže sa nachádzajú aj pozostatky z minulosti, napríklad vojenské letisko z obdobia druhej svetovej vojny či dvojpodlažná budova bývalého lomu.
Cieľom podujatia je pripomenúť históriu nádrže a hľadať možnosti jej ďalšieho rozvoja ako modernej a udržateľnej destinácie. „Kraj do územia aktívne investuje - či už rozvojom dopravnej infraštruktúry, alebo podporou projektov v cestovnom ruchu. Príkladom je návrat výletnej lode či výstavba novej promenády, ktorá prepojí brehy Šíravy a otvorí jej novú, úspešnú kapitolu,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Konferencia sa koná pri príležitosti 60. výročia jej otvorenia a ponúkne odborné príspevky o histórii, ochrane prírody, rozvoji cestovného ruchu. Podujatie sa realizuje v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu - Dolný Zemplín.
Zemplínska šírava vznikla v rokoch 1961 až 1965, pôvodne kvôli ochrane pred záplavami a zavlažovaniu poľnohospodárskej pôdy. Nádrž napustili cez prívodný kanál z Laborca. S rozlohou 33 kilometrov štvorcových sa stala druhou najväčšou priehradou na Slovensku. Jej názov sa v minulosti menil od Podvihorlatskej nádrže až po Zemplínsku sĺňavu. Pod hladinou nádrže sa nachádzajú aj pozostatky z minulosti, napríklad vojenské letisko z obdobia druhej svetovej vojny či dvojpodlažná budova bývalého lomu.