Konferencia v Bardejove zvyšuje povedomie o pomoci závislým ľuďom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súčasťou programu bude okrem iného zhodnotenie spomenutého projektu, ako aj príspevok týkajúci sa ochrany detí pred násilím v kontexte závislostného správania.

Bardejov 2. decembra (TASR) - Zvýšiť informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o možnostiach pomoci ľuďom so závislostným správaním, so závislosťou a ich blízkym v komunite a zvýšiť dostupnosť rôznych foriem podpory pre tieto cieľové skupiny je cieľom konferencie s názvom Zdravie v meste: celostný manažment pomoci závislým a ich blízkym. Uskutoční sa v utorok v Bardejove. TASR o tom informovala Denisa Šoltésová, riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá podujatie organizuje.

Ako povedala, konferencia podporuje posilňovanie princípov celostného manažmentu pomoci a efektívnej multidisciplinárnej spolupráce pomáhajúcich profesií v komunite a ponúka priestor na budovanie prepojeného systému starostlivosti v tejto téme.

„Konferencia je určená verejnosti, odbornej i laickej, ak sa zaujímajú o možnosti pomoci cieľovej skupine ľudí so závislostným správaním, závislosťou a ich blízkym. Predstavuje rôzne možnosti pomoci a rôzne subjekty, s ambíciou pokryť celé kontinuum pomoci,“ uviedla Šoltésová.

Súčasťou programu bude okrem iného zhodnotenie spomenutého projektu, ako aj príspevok týkajúci sa ochrany detí pred násilím v kontexte závislostného správania. Témou budú i digitálne hranice ako prevencia. Účastníci sa dozvedia aj o bezplatnej, anonymnej a nonstop dostupnej psychosociálnej pomoci v kríze - IPčko a Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately ako súčasti kontinua pomoci, keď závislosť zasiahne rodinu.

Témou bude i liečebná starostlivosť o osoby so závislosťou od alkoholu, celostný manažment pomoci osobám so závislostným správaním, závislosťou a ich blízkym, ďalej poradni komplexnej pomoci - možnostiach pomoci závislým a ich blízkym, krehkosti žien a ich podpore v rámci kresťanskej komunity a krízovej komunikácii pri riešení krízových situácii.

Projekt je realizovaný s dotáciou mesta Bardejov.
