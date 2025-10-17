< sekcia Regióny
Konferencia v Bojniciach prinesie diskusiu o transformácii regiónov
Autor TASR
Bojnice 17. októbra (TASR) - Konferencia Cestovný ruch 2.0 v piatok v Bojniciach prinesie diskusiu o transformácii uhoľných a industriálnych regiónov na cestovný ruch. Jej súčasťou bude i prezentácia regiónu hornej Nitry a workshopy. TASR o tom informovali organizátori z tímu Visit Prievidza.
„Cestovný ruch 2.0 je odborná konferencia zameraná na premenu uhoľných a industriálnych regiónov na moderné a atraktívne turistické destinácie. Podujatie prepája stakeholderov, odborníkov a lídrov v oblasti cestovného ruchu s cieľom diskutovať o udržateľných riešeniach a nových víziách pre budúcnosť regiónov,“ priblížil tím Visit Prievidza.
Konferencia podľa neho plánuje hostiť 200 účastníkov a 16 spíkrov zo Slovenska a Česka, vrátane zástupcov oblastných organizácií cestovného ruchu z oboch republík, občianskych združení z hornej Nitry, univerzitného prostredia či Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Diskutovať budú o transformácii uhoľných a industriálnych regiónov na turizmus a prinesú nové vízie aj konkrétne príklady z praxe.
„Diskusie sa dotknú aj nových trendov v oblasti cestovného ruchu a nebude chýbať ani séria workshopov pre účastníkov konferencie. Počas celého dňa bude k dispozícii aj prezentácia regiónu, vrátane lokálnych producentov, stakeholderov a umelcov,“ dodali organizátori.
