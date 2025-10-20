< sekcia Regióny
Konferencia v Bojniciach priniesla diskusiu o transformácii regiónov
Súčasťou konferencie bola aj celodenná prezentácia regiónov, jej druhý deň bol venovaný komentovaným prehliadkam Bojníc a Prievidze.
Autor TASR
Bojnice 20. októbra (TASR) - Odborná konferencia Cestovný ruch 2.0 v piatok (17. 10.) a sobotu (18. 10.) v Bojniciach priniesla diskusiu o budúcnosti cestovného ruchu v transformujúcich sa regiónoch, digitalizácii aj o potrebe medziodborovej spolupráce. TASR o tom v pondelok za organizátorov informoval Radovan Huba.
„Do hlavného programu sa zapojilo 68 účastníkov, pričom celkovo sa počas dňa na konferencii vystriedalo takmer 100 návštevníkov. Spoločne potvrdili hlavný odkaz podujatia, ktorý bol ‚nebojme sa transformovať‘,“ uviedol Huba.
Na konferencii podľa neho vystúpilo 16 spíkrov zo Slovenska a Česka, ktorí počas piatich prednášok, troch panelových diskusií a štyroch workshopov diskutovali o premene industriálnych lokalít na atraktívne turistické destinácie, nových trendoch, digitalizácii aj o potrebe medziodborovej spolupráce. „Kým českí experti priniesli konkrétne príklady dobrej praxe, slovenskí spíkri poukázali na obrovský, no často nevyužitý potenciál priestorov, ktoré ešte len čakajú na svoju transformáciu,“ priblížil.
Súčasťou konferencie bola aj celodenná prezentácia regiónov, jej druhý deň bol venovaný komentovaným prehliadkam Bojníc a Prievidze.
Konferencia Cestovný ruch 2.0 sa konala v rámci projektu Po stopách Prievidze, ktorý vedie Huba. Cieľom projektu je popularizovať cestovný ruch v meste Prievidza a jeho okolí, s dôrazom na edukáciu domácich obyvateľov o hodnotách ich vlastného regiónu.
