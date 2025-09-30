< sekcia Regióny
Konferencia v Košiciach sa venuje odbornému vzdelávaniu v IT
Podujatie sa koná v priestoroch Hotelovej akadémie na Južnej triede.
Autor TASR
Košice 30. septembra (TASR) - Budovanie ekosystému odborného vzdelávania a prípravy v informačných technológiách (IT) je témou konferencie, ktorá sa v utorok koná v Košiciach. „Cieľom konferencie je predstaviť doterajšie výsledky a vízie centier excelentnosti, ktoré nastavujú nové trendy v odbornom vzdelávaní, prepájajú školy s praxou a prinášajú moderné metódy výučby,“ informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.
Podujatie organizuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) ako kandidát na centrum excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave v spolupráci s KSK. SPŠE Košice je jedinou školou v Košickom kraji, ktorá bola vybraná do tohto prestížneho projektu v oblasti informatiky.
Konferencia má podľa organizátorov ambíciu prispieť k diskusii o modernizácii odborného vzdelávania, podpore digitalizácie, kritického myslenia a praktických zručností žiakov. Výstupy z nej budú slúžiť ako inšpirácia pre školy, zamestnávateľov aj verejné inštitúcie.
„Centrum excelentnosti je šancou, ako spraviť odborné vzdelávanie atraktívnejším a priblížiť ho reálnym potrebám trhu práce. Vzniknú nové moderné učebne, cloudové centrum, kreatívne štúdio aj FabLab, ktoré posunú výučbu na vyššiu úroveň. Našou ambíciou je, aby SPŠ elektrotechnická v Košiciach bola lídrom a inšpiráciou pre ostatné školy,“ uviedol riaditeľ školy Štefan Krištín.
Na konferencii vystupujú hostia zo Slovenska aj zahraničia. Odborné diskusie vedú zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, odboru školstva KSK, magistrátu mesta Košice a združenia IT Valley. Svoje skúsenosti z Lotyšska prinesie riaditeľ partnerskej školy v meste Liepaja. Druhá panelová diskusia sa venuje téme „Aké kompetencie sú potrebné v praxi a akú úlohu v tom môžu hrať centrá excelentnosti“. Súčasťou diskusie sú odborníci zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions, Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, Fakulty elektrotechiky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ).
