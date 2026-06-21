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Konferencia v Žiline sa venovala zvyšeniu klimatickej odolnosti miest
Konferencia sa zamerala aj na konkrétne opatrenia, ktoré pomáhajú mestám reagovať na meniace sa klimatické podmienky.
Autor TASR
Žilina 21. júna (TASR) - Dôsledkom klimatickej zmeny aj zvyšovaniu klimatickej odolnosti miest sa v Žiline venovali odborníci na environmentálne vzdelávanie, zástupcovia samospráv, škôl aj organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia. Odborná konferencia projektu Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno sa tento týždeň uskutočnila v Novej synagóge v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
Cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky dvojročnej spolupráce mesta Žilina a českej environmentálnej organizácie Lipka a zároveň ukázať, ako zvyšovať klimatickú odolnosť miest prostredníctvom vzdelávania a praktických opatrení.
Jednou z hlavných tém konferencie bolo práve environmentálne vzdelávanie. „Zúčastneným priblížili význam opeľovačov a biodiverzity hravou a interaktívnou formou a tiež predstavili moderné prístupy k výučbe v exteriéri. Účastníci sa zároveň oboznámili s aktivitami, ktoré mesto Žilina realizovalo v rámci projektu pre školy a verejnosť,“ spresnila hovorkyňa.
Konferencia sa zamerala aj na konkrétne opatrenia, ktoré pomáhajú mestám reagovať na meniace sa klimatické podmienky. Predstavené boli príklady revitalizácií verejných priestorov, rozširovania zelene, hospodárenia s dažďovou vodou či budovania prvkov, ktoré znižujú prehrievanie mesta počas letných mesiacov.
„Klimatická zmena sa dotýka každého z nás. Preto je dôležité, aby sme o nej nehovorili len v odborných kruhoch, ale aby sme ju dokázali zrozumiteľne vysvetliť deťom, mladým ľuďom aj širokej verejnosti. Len informovaná spoločnosť dokáže podporovať riešenia, ktoré robia naše mestá odolnejšími a príjemnejšími pre život,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné ocenenie štyroch žiakov základných škôl, ktorí uspeli vo výtvarnej súťaži zameranej na ochranu prírody a klimatické témy. „Ich práce ukázali, že aj najmladšia generácia vníma význam ochrany životného prostredia a má záujem podieľať sa na pozitívnych zmenách vo svojom okolí,“ doplnila Ondrášová.
Cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky dvojročnej spolupráce mesta Žilina a českej environmentálnej organizácie Lipka a zároveň ukázať, ako zvyšovať klimatickú odolnosť miest prostredníctvom vzdelávania a praktických opatrení.
Jednou z hlavných tém konferencie bolo práve environmentálne vzdelávanie. „Zúčastneným priblížili význam opeľovačov a biodiverzity hravou a interaktívnou formou a tiež predstavili moderné prístupy k výučbe v exteriéri. Účastníci sa zároveň oboznámili s aktivitami, ktoré mesto Žilina realizovalo v rámci projektu pre školy a verejnosť,“ spresnila hovorkyňa.
Konferencia sa zamerala aj na konkrétne opatrenia, ktoré pomáhajú mestám reagovať na meniace sa klimatické podmienky. Predstavené boli príklady revitalizácií verejných priestorov, rozširovania zelene, hospodárenia s dažďovou vodou či budovania prvkov, ktoré znižujú prehrievanie mesta počas letných mesiacov.
„Klimatická zmena sa dotýka každého z nás. Preto je dôležité, aby sme o nej nehovorili len v odborných kruhoch, ale aby sme ju dokázali zrozumiteľne vysvetliť deťom, mladým ľuďom aj širokej verejnosti. Len informovaná spoločnosť dokáže podporovať riešenia, ktoré robia naše mestá odolnejšími a príjemnejšími pre život,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Súčasťou konferencie bolo aj slávnostné ocenenie štyroch žiakov základných škôl, ktorí uspeli vo výtvarnej súťaži zameranej na ochranu prírody a klimatické témy. „Ich práce ukázali, že aj najmladšia generácia vníma význam ochrany životného prostredia a má záujem podieľať sa na pozitívnych zmenách vo svojom okolí,“ doplnila Ondrášová.