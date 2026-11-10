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Konferencia vo Zvolene prináša diskusiu o prístupoch k rozvoju regiónu
Organizátori zdôrazňujú, že odchod mladých ľudí, chátrajúci majetok či nevyužitý potenciál lokálnych komunít sú výzvy, ktorým slovenské regióny čelia a vyžadujú si nové prístupy.
Autor TASR
Zvolen 10. novembra (TASR) - Priestor na diskusiu o nových prístupoch k regionálnemu rozvoju, prepájaní sociálnej ekonomiky, obehového hospodárstva a potenciálu regiónov prináša v utorok konferencia v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene.
Jej cieľom je predstaviť konkrétne príležitosti a príklady spolupráce. Ako informovala Viktória Zemančíková z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, prispieť môžu k rozvoju miestnych komunít a regionálnej ekonomiky. Konferencia podľa nej ukazuje, ako transformovať lokálne výzvy na udržateľné ekonomické a sociálne príležitosti. Dodala, že podujatie predstavuje praktický model, ktorý spája obehovú ekonomiku, sociálne podnikanie a novú prácu s komunitným kapitálom.
Ako ďalej uviedla, utorkové podujatie sa nezaoberá len teoretickými konceptmi. „Na konkrétnych príkladoch ukazuje, že udržateľná transformácia funguje v praxi,“ zdôraznila. Príklad toho, ako sa tradičná kultúrna inštitúcia mení na moderný komunitný a obehový uzol regiónu predstavila riaditeľka KKĽŠ Lenka Malovcová.
Možnosť transformácie tradičného rodinného gazdovstva na udržateľný lokálny model predstavili farmári. Uviedli, že farma sa zameriava na spracovanie ovčej vlny a slúži ako komunitné centrum a miesto pre zážitkové vzdelávanie návštevníkov aj detí.
Priestor dostala aj oblasť cestovného ruchu zo Slovenského raja. „Inovatívny model spoločenstva a družstevného vlastníctva spája obnoviteľné zdroje energie, celoročné ubytovanie a služby do stabilného rozvojového aktíva,“ zhrnuli organizátori. Zemančíková spomenula, že v rámci interaktívneho programu môžu účastníci priamo diskutovať o možnostiach rozvoja lokálneho ekosystému v rámci koncepcie Kreatívny Zvolen.
Organizátori zdôrazňujú, že odchod mladých ľudí, chátrajúci majetok či nevyužitý potenciál lokálnych komunít sú výzvy, ktorým slovenské regióny čelia a vyžadujú si nové prístupy.
Jej cieľom je predstaviť konkrétne príležitosti a príklady spolupráce. Ako informovala Viktória Zemančíková z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, prispieť môžu k rozvoju miestnych komunít a regionálnej ekonomiky. Konferencia podľa nej ukazuje, ako transformovať lokálne výzvy na udržateľné ekonomické a sociálne príležitosti. Dodala, že podujatie predstavuje praktický model, ktorý spája obehovú ekonomiku, sociálne podnikanie a novú prácu s komunitným kapitálom.
Ako ďalej uviedla, utorkové podujatie sa nezaoberá len teoretickými konceptmi. „Na konkrétnych príkladoch ukazuje, že udržateľná transformácia funguje v praxi,“ zdôraznila. Príklad toho, ako sa tradičná kultúrna inštitúcia mení na moderný komunitný a obehový uzol regiónu predstavila riaditeľka KKĽŠ Lenka Malovcová.
Možnosť transformácie tradičného rodinného gazdovstva na udržateľný lokálny model predstavili farmári. Uviedli, že farma sa zameriava na spracovanie ovčej vlny a slúži ako komunitné centrum a miesto pre zážitkové vzdelávanie návštevníkov aj detí.
Priestor dostala aj oblasť cestovného ruchu zo Slovenského raja. „Inovatívny model spoločenstva a družstevného vlastníctva spája obnoviteľné zdroje energie, celoročné ubytovanie a služby do stabilného rozvojového aktíva,“ zhrnuli organizátori. Zemančíková spomenula, že v rámci interaktívneho programu môžu účastníci priamo diskutovať o možnostiach rozvoja lokálneho ekosystému v rámci koncepcie Kreatívny Zvolen.
Organizátori zdôrazňujú, že odchod mladých ľudí, chátrajúci majetok či nevyužitý potenciál lokálnych komunít sú výzvy, ktorým slovenské regióny čelia a vyžadujú si nové prístupy.