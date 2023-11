Konferenciu v Trnave spolumoderuje umelá inteligencia

Trnava 14. novembra (TASR) - Vplyv umelej inteligencie na kreatívny priemysel a výzvy, ktoré so sebou prináša, sú hlavnými témami utorkovej medzinárodnej vedeckej konferencie Marketing and Media Identity, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Informoval o tom Peter Krajčovič z FMK. Na pôde Divadla Jána Palárika podujatie spolumoderuje umelá inteligencia.



"Stretávajú sa na ňom zástupcovia reklamných a výskumných agentúr, médií a akademickej obce, ktorí budú spoločne s hosťami diskutovať o výhodách, ale aj rizikách umelej inteligencie a o tom, ako ovplyvnila prácu v marketingu, médiách a digitálnych hrách," uviedol Krajčovič.



Konferencia ponúkne aj samostatné sekcie venované vedeckým príspevkom, kde budú predstavené výsledky výskumov a štúdií z oblasti využitia umelej inteligencie a jej súčasných aspektov. Ďalšími témami sú umelá inteligencia a trendy v reklame a digitálnych hrách, jej vplyv na šírenie dezinformácií i otázka, do akej miery nahradí ľudské zdroje v kreatívnych profesiách.



"Vplyv umelej inteligencie dnes vidíme vo všetkých odvetviach, kreatívny priemysel nevynímajúc. Prináša množstvo výhod, ale aj rizík, o ktorých je potrebné hovoriť, a ktoré je potrebné neustále skúmať. Konferencia ponúka priestor na diskusiu i na výmenu skúseností a poznatkov v medzinárodnom kontexte," uviedla dekanka FMK Ľudmila Čábyová.



Súčasťou je odovzdanie ocenenia Granátové jablko významným absolventom a študentom za reprezentáciu fakulty a šírenie dobrého mena. Laureátmi v tomto roku sú Juraj Kováč z reklamnej agentúry a študenti Bernadetta Čaranová a Patrik Friedmann, ktorí sa podieľajú na tvorbe univerzitného časopisu Atteliér. Konferencia Marketing and Media Identity nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu medzinárodných vedeckých konferencií Marketing Identity a Megatrends and Media, ktoré Fakulta masmediálnej komunikácie organizovala od roku 2005.