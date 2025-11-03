Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Regióny

Konflikt dvoch mužov vo Veľkom Slavkove sa skončil ublížením na zdraví

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prípad vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade.

Autor TASR
Veľký Slavkov 3. novembra (TASR) - Konflikt dvoch mladých mužov, ku ktorému došlo v sobotu (1. 11.) v obci Veľký Slavkov neďaleko Popradu, sa skončil ťažkými zraneniami. Prípad vyšetruje polícia, ktorá vo veci vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.

„Vo večerných hodinách vo Veľkom Slavkove na Tatranskej ulici, teda na mieste verejnosti prístupnom, došlo ku konfliktu medzi 23-ročným mužom a 21-ročným mužom. Vzájomne sa napádali, v dôsledku čoho 23-ročný muž spadol na zem, pričom utrpel ťažké zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie viac ako šesť týždňov,“ priblížila Ligdayová.

Mladšieho z mužov krátko po čine zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia, kde s ním polícia vykonala potrebné procesné úkony. Prípad vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne