< sekcia Regióny
Konflikt dvoch mužov vo Veľkom Slavkove sa skončil ublížením na zdraví
Prípad vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade.
Autor TASR
Veľký Slavkov 3. novembra (TASR) - Konflikt dvoch mladých mužov, ku ktorému došlo v sobotu (1. 11.) v obci Veľký Slavkov neďaleko Popradu, sa skončil ťažkými zraneniami. Prípad vyšetruje polícia, ktorá vo veci vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová.
„Vo večerných hodinách vo Veľkom Slavkove na Tatranskej ulici, teda na mieste verejnosti prístupnom, došlo ku konfliktu medzi 23-ročným mužom a 21-ročným mužom. Vzájomne sa napádali, v dôsledku čoho 23-ročný muž spadol na zem, pričom utrpel ťažké zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie viac ako šesť týždňov,“ priblížila Ligdayová.
Mladšieho z mužov krátko po čine zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia, kde s ním polícia vykonala potrebné procesné úkony. Prípad vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade.
„Vo večerných hodinách vo Veľkom Slavkove na Tatranskej ulici, teda na mieste verejnosti prístupnom, došlo ku konfliktu medzi 23-ročným mužom a 21-ročným mužom. Vzájomne sa napádali, v dôsledku čoho 23-ročný muž spadol na zem, pričom utrpel ťažké zranenia, ktoré si vyžiadajú liečenie viac ako šesť týždňov,“ priblížila Ligdayová.
Mladšieho z mužov krátko po čine zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia, kde s ním polícia vykonala potrebné procesné úkony. Prípad vyšetruje poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade.