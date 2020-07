DRÁMA: Konflikt Košičanov na parkovisku vyvrcholil útokom mačetou

Košice 23. júla (TASR) – Polícia obvinila 32-ročného Košičana, ktorý na jednom z parkovísk v centre Košíc mačetou napadol o dva roky staršieho muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová s tým, že skončil vo väzbe.



Útočníka obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva. Podľa doterajšieho vyšetrovania v sobotu (18. 7.) v skorých ranných hodinách po slovnej roztržke s 34-ročným Košičanom vybral z auta sečnú zbraň a napadol ho. „Mačetou sa zahnal na jeho oblasť hlavy a krku. Útočník muža, našťastie, zasiahol do oblasti predlaktia ruky, ktorou si napadnutý muž kryl tvár. Po tomto útoku obvinený z miesta ušiel aj so sečnou zbraňou,“ spresnila s tým, že staršiemu Košičanovi spôsobil reznú ranu s predpokladanou dobou liečenia dva týždne.



Útok oznámil zranený muž hneď po čine na najbližšom útvare PZ. Policajti útočníka vypátrali a obmedzili na osobnej slobode. „Obvinený muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie,“ dodala Mésarová. Hrozí mu štyri až desať rokov väzenia.