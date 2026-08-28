< sekcia Regióny
Útok pri odovzdávaní kandidátnych listín: Dvaja ľudia sú zranení
Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová uviedla, že policajti v súvislosti s udalosťou zadržali tri osoby, s ktorými vykonali potrebné procesné úkony.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Vrbnica 28. augusta (TASR) - Incident, ku ktorému došlo v utorok (25. 8.) vo Vrbnici v okrese Michalovce, súvisel s odovzdávaním kandidátnych listín pre komunálne voľby. Pri konflikte utrpeli dvaja ľudia bodné alebo rezné zranenia, pričom jeden z nich sa má liečiť dva až tri mesiace. Pre TASR to potvrdila to Krajská prokuratúra v Košiciach.
Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová uviedla, že policajti v súvislosti s udalosťou zadržali tri osoby, s ktorými vykonali potrebné procesné úkony. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach im následne vzniesol obvinenie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva, spáchané formou spolupáchateľstva. „Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Michalovce dnešným dňom rozhodol o vzatí všetkých obvinených do väzby,“ uviedla prokuratúra.
Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová uviedla, že policajti v súvislosti s udalosťou zadržali tri osoby, s ktorými vykonali potrebné procesné úkony. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach im následne vzniesol obvinenie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva, spáchané formou spolupáchateľstva. „Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Michalovce dnešným dňom rozhodol o vzatí všetkých obvinených do väzby,“ uviedla prokuratúra.