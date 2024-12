Konflikt v predajni v Starej Ľubovni skončil lúpežou

Stará Ľubovňa 6. decembra (TASR) - Zo zločinu lúpeže obvinil policajný vyšetrovateľ v Starej Ľubovni 31-ročného muža z obce Rakúsy v okrese Kežmarok. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v stredu (4. 12.) dopoludnia došlo v jednej z predajní na ulici Popradskej v Starej Ľubovni ku konfliktu dvoch mužov.



Ako povedala, 26-ročný muž požiadal 31-ročného muža, aby ustúpil, nakoľko chcel okolo neho prejsť. "Starší muž na to reagoval vulgárnymi nadávkami, pričom vyzval mladšieho muža, aby mu dal peniaze, lebo ho inak zabije Následne 26-ročný muž odišiel k pokladniam, kde ho druhý muž nasledoval a svoje vyhrážky opakoval. Starší muž sa pri pokladni snažil vziať mladšiemu mužovi peňaženku, došlo medzi nimi k zápasu. Obaja spadli na zem, kde fyzická potýčka pokračovala," povedala Ligdayová s tým, že ľudia, ktorí tam boli prítomní, konflikt ukončili.



Napadnutý muž podľa nej neutrpel zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie. Polícia 31-ročného muža na mieste zadržala a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Po obvinení zo spomenutého zločinu bol naňho spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.