< sekcia Regióny
Kongres diabetológov sa zameria na obezitu, senzory aj modernú liečbu
Kongres sa zameria na témy, ktoré podľa organizátorov presahujú hranice samotnej diabetológie a súvisia s každodenným životom pacientov.
Autor TASR
Vysoké Tatry 28. mája (TASR) - Prepojenie diabetu druhého typu, obezity a kardiometabolického rizika je jednou z hlavných tém XXXVI. diabetologických dní, ktoré sa od štvrtka do soboty (30. 5.) konajú v hoteli na Štrbskom Plese. Na odbornom podujatí vystúpia slovenskí i zahraniční experti z oblasti diabetológie. TASR o tom za organizátorov informovala Mária Okálová.
„Diabetes dnes už nie je iba hladina cukru v krvi. Výrazne súvisí s obezitou, so srdcovo-cievnym rizikom, s obličkami, so spánkom a s chrápaním, chirurgickou liečbou, tehotenstvom, technológiami aj dostupnosťou modernej liečby,“ uviedla Okálová.
Kongres sa zameria na témy, ktoré podľa organizátorov presahujú hranice samotnej diabetológie a súvisia s každodenným životom pacientov. Venovať sa budú napríklad modernej liečbe obezity, inzulínovej rezistencii, semaglutidu, bariatrickej chirurgii, fyzickej aktivite či možnostiam včasnej intervencie pri obezite s cieľom znížiť riziko rozvoja diabetu druhého typu.
Súčasťou programu budú aj prednášky o technológiách a dátach v diabetologickej praxi. Odborníci sa zamerajú na kontinuálne monitorovanie glukózy, glukózové senzory, telemedicínu, databázu detí s diabetom na Slovensku, digitálneho chatbota či využitie umelej inteligencie pri prevencii hypoglykémií.
Odborný program je zverejnený na stránke podujatia.
„Diabetes dnes už nie je iba hladina cukru v krvi. Výrazne súvisí s obezitou, so srdcovo-cievnym rizikom, s obličkami, so spánkom a s chrápaním, chirurgickou liečbou, tehotenstvom, technológiami aj dostupnosťou modernej liečby,“ uviedla Okálová.
Kongres sa zameria na témy, ktoré podľa organizátorov presahujú hranice samotnej diabetológie a súvisia s každodenným životom pacientov. Venovať sa budú napríklad modernej liečbe obezity, inzulínovej rezistencii, semaglutidu, bariatrickej chirurgii, fyzickej aktivite či možnostiam včasnej intervencie pri obezite s cieľom znížiť riziko rozvoja diabetu druhého typu.
Súčasťou programu budú aj prednášky o technológiách a dátach v diabetologickej praxi. Odborníci sa zamerajú na kontinuálne monitorovanie glukózy, glukózové senzory, telemedicínu, databázu detí s diabetom na Slovensku, digitálneho chatbota či využitie umelej inteligencie pri prevencii hypoglykémií.
Odborný program je zverejnený na stránke podujatia.