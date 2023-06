Kongresové centrum SAV si na Smolenickom zámku pripomína 70 rokov

Smolenice 24. júna (TASR) - Podujatie Smolenický zámok a Veda si pripomína 70 rokov odovzdania zámku Slovenskej akadémii vied (SAV). TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Na návštevníkov čaká až do 17.00 h bohatý program. "Pripravili sme diskusné panely s odborníkmi i stretnutie s vnukom posledného majiteľa grófa Pálffyho. Pri príležitosti výročia inštalovali v interiéri novú expozíciu Smolenický zámok: 70 rokov v službách Slovenskej akadémie vied," uviedla PR manažérka kongresového centra Martina Andrisová.



Ako doplnila, novinkou je počas podujatia otvorenie južnej bašty - kaplnky pre verejnosť. "Návštevníci tiež môžu využiť individuálne prehliadky a dá sa nazrieť aj do vybraných hotelových izieb," doplnila Andrisová.



Na mieste dnešného Smolenického zámku stál v minulosti stredoveký hrad z 15. storočia. Na konci 18. storočia spustol a neskôr vyhorel a ostali z neho ruiny. V roku 1864 sa ujal smolenického panstva Móric Pálffy a po ňom syn Jozef. Noví vlastníci sa rozhodli ho prestavať na rodinné sídlo po vzore francúzskych zámkov. Romantický vzhľad mu podľa objednávky dal architekt Jozef Hubert. V roku 1945 bol zámok zoštátnený, do súčasnej podoby bol zrekonštruovaný v rokoch 1949 - 1957. Interiér bol obnovený, avšak zmodernizovaný pre potreby akadémie vied. Tá sa jeho vlastníkom stala v roku 1953. Dlhé obdobie bol zámok sídlom vedeckých pracovníkov a verejnosti nebol prístupný.