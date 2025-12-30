< sekcia Regióny
Koniec roka bude v Prešove spojený s behom, hudbou a zábavou
Autor TASR
Prešov 30. decembra (TASR) - Koniec roka v Prešove bude spojený so Silvestrovským behom, hudbou a zábavou. Vianočné trhy si môžu ľudia užiť ešte i v stredu (31. 12.). TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
„Príchod nového roka v Prešove už tradične oslávime skvelou hudbou. O 23.00 h na pódiu vystúpi mladá prešovská kapela Arythmia a po polnoci bude ľudí na námestí zabávať DJ Fonbox. Nebude chýbať ani tradičný novoročný príhovor primátora mesta Prešov Františka Oľhu,“ uviedla Šitárová.
Hlavná ulica bude v tento deň uzavretá pre dopravu dvakrát, a to od 9.00 do 11.00 h, teda počas Silvestrovského behu, a následne počas silvestrovských osláv v centre mesta od 22.30 h večer do štvrtka (1. 1.) do 2.00 h.
„Dotknuté linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) budú odklonené na obchádzkovú trasu cez Okružnú ulicu. Na obchádzkovej trase obslúžia zastávky MHD Poliklinika, Floriánova a Okružná. Zastávky Trojica, Na Hlavnej a Divadlo Jonáša Záborského nebudú obsluhované. Linka 4 bude premávať obojsmerne po obchádzkovej trase cez ulice Škultétyho, 17. novembra a Obrancov mieru,“ povedala Šitárová.
Z prevádzkových dôvodov budú v stredu postupne vypnuté automaty na cestovné lístky. Cestujúci si jednorazové cestovné lístky môžu zakúpiť v predstihu, prípadne prostredníctvom platobných kariet alebo SMS. Automaty budú do prevádzky opätovne spustené vo štvrtok dopoludnia.
Na Silvestra bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre sobotu. Na Nový rok podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu.
„Mesto Prešov zároveň pripomína všetkým, ktorí sa rozhodnú oslavovať príchod nového roka so zábavnou pyrotechnikou, že pyrotechnické výrobky kategórií F2 a F3 je možné, na základe zákonnej výnimky, používať len počas novoročných osláv, teda na Silvestra a Nový rok - 31. decembra od 20.00 h do 24.00 h a 1. januára od 00.00 h do 2.00 h,“ doplnila Šitárová.
Môžu sa však podľa nej používať len na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 metrov od zariadení a lokalít ako sú nemocnice, liečebne, hospice, domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténne stanice, útulky a záchranné centrá pre zvieratá a podobne.
„Po zvyšok roka je ich používanie možné len na základe písomného súhlasu mesta Prešov, t.j. písomnej žiadosti a po uhradení správneho poplatku,“ dodala Šitárová.
