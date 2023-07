Konkurz na majetok koncesionára handlovskej plavárne pokračuje

Handlová 14. júla (TASR) - Konkurz na majetok koncesionára, ktorý mal zabezpečiť rekonštrukciu plavárne a výstavbu kúpaliska v Handlovej, pokračuje. Mesto deklarovalo, že športovisko má záujem sprevádzkovať, musí však počkať na ukončenie konkurzu a zistiť stav na stavenisku, keďže naň nemalo prístup.



Konkurz na majetok koncesionára, spoločnosť B.T.I., spol. s. r. o., vyhlásil súd ešte koncom januára tohto roka. Namiesto pôvodného správcu konkurznej podstaty, ktorého určil súd, si výbor veriteľov koncom mája zvolil nového správcu. Spoločnosť zo Zvolena súd neskôr i potvrdil. "Mesto aktívne komunikuje s novým správcom konkurznej podstaty. Naším záujmom je vec vyriešiť najvhodnejším spôsobom pre mesto, to znamená, aby plaváreň bola prevádzkovaná, či už to bude ukončením zmluvného vzťahu dohodou, alebo akýmkoľvek vysporiadaním vzájomných záväzkov zmluvných strán, aby sme sa dostali do stavu, že plaváreň je prevádzkyschopná," uviedla pre TASR právnička mesta Zuzana Hujsiová.



Mesto podľa nej pokračuje s platbami správcovi konkurznej podstaty. "Plníme priebežne všetky splátky, ktoré nám vznikajú v konkrétny mesiac, teda za rekonštrukciu a zároveň za prevádzku, ktorá by mala byť vykonávaná," doplnila.



Samospráva momentálne nevie, v akom stave je športovisko. Hujsiová upozornila, že žiadnemu zástupcovi mesta nebolo umožnené byť posledné obdobie fyzicky na plavárni a samospráva tak vychádza len z domnienok. "Rovnako tak predpokladať nejaké vysporiadanie zmluvných vzťahov a čas prevádzky by bolo len dohadmi, čiže nie je možné stanoviť konkrétny termín. Správca konkurznej podstaty je zo zákona povinný vykonať konkurz hospodárne, a to aj voči času," vysvetlila.



"Mesto má uhradené všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú z koncesnej zmluvy. Plnenie si povinností zo strany mesta, teda úhrada koncesnej odplaty, ku ktorej sa mesto zaviazalo, však neoprávňuje koncesionára k tomu, aby si neplnil svoje povinnosti zo zmluvného vzťahu mu vyplývajúce," uzavrela právnička mesta.



Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne a priľahlého kúpaliska mala zabezpečiť spoločnosť za viac ako päť miliónov eur. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský, mesto malo náklady spojené s rekonštrukciou splácať na základe koncesnej zmluvy počas 15 rokov. Plaváreň uzatvorili ešte v roku 2017, s rekonštrukciou začala firma na začiatku roka 2018.