Konsolidácia bude mať podľa primátora Kremnice dopad na samosprávy

Kremnica 6. novembra (TASR) - Podľa kremnického primátora Martina Novodomca bude mať konsolidačný balíček veľký dopad na hospodárenie samospráv. Navýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) bude mať podľa jeho názoru priamy vplyv na bežné výdavky aj kapitálové výdavky - investície.



"Keďže vláda oznámila tento krok len pred pár týždňami, tak samosprávy nemajú v rozpočtoch investícií tieto výdavky premietnuté. Napríklad pri prestavbe internátu na bytový dom na Štúrovej ulici v Kremnici ide o sumu viac ako 60.000 eur, ktoré rozpočet nezahrňuje a nie je jasné, ako to mesto bude financovať," skonštatoval pre TASR Novodomec.



Všeobecne všetky investície realizované z eurofondov sú podľa jeho názoru vysoko ohrozené, keďže samosprávy nebudú mať vlastné zdroje na konfinancovanie, pretože ich minuli na bežných chod a cudzie zdroje sú dosť drahé. Samosprávy nemajú byť podľa jeho slov závislé od mimoriadnych vládnych dofinancovaní systému na prežitie, ale potrebujú dobre nastavený systém, aby mohli normálne žiť a fungovať.



"Navyše to uberá mestám rozvojový potenciál, a nehovoriac krajine konkurenčný potenciál pre obyvateľov či turistov. Bez európskych zdrojov na jednej strane výrazne poklesnú investície, a žiaľ ako krajina nestíhame krok s okolitým svetom," podotkol kremnický primátor.



Novodomec tiež konštatoval, že slovenské samosprávy sú posledné roky v nevídaných existenčných finančných problémoch a negatívne saldá v bežných výdavkoch kryjú z úspor v rezervných fondoch. To však považuje za najhoršiu cestu, zdroje z rezervných fondov majú byť totiž použité na investičné projekty a kofinancovanie eurofondových projektov. "Na druhej strane treba povedať, že nepraje samosprávam pre kofinancovanie eurofondových projektov ani vývoj z bankových úverov, ktoré sú v súčasnej dobe pre samosprávy veľmi nevýhodné," podotkol.



Primátor si tiež myslí, že vláda by mala zvážiť odsunutie zavedenia povinnej mechanicko-biologickej úpravy odpadov pred skládkovaním. "Okrem všetkých iných finančných dopadov, je pre samosprávy a jej obyvateľov ešte neúnosné, zaviesť ďalšiu povinnosť v tomto ťažkom finančnom období. Ako samosprávy sme presvedčení, že mechanicko-biologická úprava bude mať len minimálny efekt na to, čo sa z toho očakáva, ale veľký dopad na peňaženky občanov," dodal Novodomec.