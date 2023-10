Konštrukcia Josepha Jurču stojí po dvoch rokoch opäť v Trnave

Trnava 23. októbra (TASR) - Viac ako štyri metre vysoká a takmer rovnako široká mosadzná plastika s názvom Konštrukcia sochára Josepha Jurču je znovu inštalovaná po náročnej obnove na mieste svojho pôvodného osadenia v Trnave. Mesto vynaložilo z vlastných zdrojov vyše 34.500 eur na reštaurovanie diela, ktoré na sídlisko Prednádražie pôvodne osadili v roku 1969. Na pondelok večer je pripravené aj jeho osvetlenie.



Na slávnostnom uvedení plastiky z mosadzného plechu s kovovou konštrukciou sa zúčastnili aj umelcovi rodinní príslušníci. Dcéra Simona Jurčová uviedla, že Konštrukcia vznikla ako odozva na jeho študijné cesty po Francúzsku a Taliansku. "So skupinou mladých slovenských umelcov sa zoznamovali s novými umeleckými trendmi. Jeho generáciu mladých tvorcov vychovávali k socialistickému realizmu a monumentalizmu. Po návrate začalo otcove obdobie abstrakcie," povedala. Dielo, ktoré tento trend odráža, osadili v spolupráci so statikom Fedorom Svatým na námestíčko medzi obytnými blokmi.



Podľa historika umenia Adriána Kobetiča sa abstraktné geometrické dielo vymyká výtvarnému jazyku, ktorý na Slovensku nastal po roku 1968. "Z dôvodu zlého stavu sme ho určili v roku 2021 na reštaurovanie. Je to aj prejavom vďaky tomuto trnavskému umelcovi, ktorý do verejného priestoru Trnavy prispel viacerými dielami," dodal. Mestské kultúrne stredisko - Zaži v Trnave zverilo obnovu Konštrukcie ateliéru sochára a reštaurátora Stanislava Koželu v Budmericiach. Pod jeho mentorstvom ju obnovil sochár Juraj Gramantík. Konštatoval, že sa museli popasovať nielen s dôsledkami vplyvu počasia, ale aj činnosťou vandalov. "Došlo k postupnej degradácii diela. Opláštenie bolo porušené rôznymi zásahmi, vynikli aj pochybenia pri inštalovaní," uviedol.



O všetkých exteriérových umeleckých dielach v meste Trnava sa záujemcovia môžu viac dozvedieť na webe galeriaulice.sk, do ktorej Kobetič s kolektívom zhromaždili dostupné poznatky o ich autoroch, umiestnení a histórii.