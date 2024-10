Kontajnerová čistiareň odpadových vôd v obci Sveržov je v prevádzke

Sveržov 30. októbra (TASR) - Prvú kontajnerovú čistiareň odpadových vôd (ČOV) bez kanalizácie na Slovensku uviedli v stredu do prevádzky v obci Sveržov v okrese Bardejov. Využíva WTR technológie čistenia žumpových vôd a slúžiť bude na zvoz žumpových vôd z obcí Sveržov a Tarnov. Ako TASR informovali z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), táto technológia môže byť riešením pre obce, kde výstavba a následná prevádzka stokovej siete nie je ekonomicky výhodná ani časovo dostupná.



"Medzi hlavné výhody použitia WTR technológie patria vysoká účinnosť čistenia, nízka energetická náročnosť, nízka tvorba prebytočného kalu, stabilita technologických procesov bez vzniku nepríjemných pachov a hluku, ako aj celková priaznivá ekonomika prevádzky," doplnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch.



Proces čistenia v čistiarni s WTR technológiou sa vyznačuje vysokou elimináciou biologicky rozložiteľného znečistenia a simultánnym odstraňovaním zlúčenín dusíka a fosforu. Technológia efektívne využíva objem reaktora s vysokou koncentráciou kalu a je vhodná aj pre žumpové vody s vyšším znečistením.



"Naše obce sa rozrastajú, budujú sa nové rodinné domy, zakladajú sa firmy a prevádzky. Doteraz sa čakacia lehota na vývoz odpadových vôd pohybovala od piatich do ôsmich týždňov, preto verím, že teraz sa situácia výrazne zlepší," uviedol starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch. Predseda dozornej rady VVS Stanislav Hreha doplnil, že ide o slovenskú technológiu, pričom neeviduje, že by podobná ČOV bez kanalizácie a s touto technológiou existovala inde v Európe.



V prípade vybudovania kanalizácie je táto ČOV napojiteľná a využiteľná aj v budúcnosti. "Hlavným prínosom pre oblasť, kde je táto čistiareň vybudovaná, je, že sa zvýši efektivita vývozov a, čo je najdôležitejšie, náklady na vývoz žumpových vôd budú pre obyvateľov nižšie," dodal riaditeľ závodu VVS v Bardejove Juraj Fellegi.