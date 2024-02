Kontaktné centrum bude cez nový projekt pokračovať aj v Handlovej

Handlová 6. februára (TASR) - Kontaktné centrum pre baníkov, ktorí prišli v dôsledku útlmu ťažby uhlia o prácu, pokračuje vo svojej činnosti aj v Handlovej. Oproti pôvodnému projektu ho bude zabezpečovať len mesto, rozšíri sa i okruh ľudí, ktorým bude pomáhať. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Činnosť kontaktného centra chce samospráva financovať z fondov Európskej únie, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytovo orientovanej výzvy Podpora aktívneho začlenenia osôb v krízovej situácii v regiónoch dotknutých energetickou transformáciou schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vlani v decembri. Zároveň odobrili zabezpečenie finančných prostriedkov mesta na spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov predkladaného projektu vo výške ôsmich percent, maximálne do výšky 58.495,12 eura. Projekt by mal trvať do decembra 2026.



Handlovské kontaktné centrum pokračuje vo svojej činnosti od decembra minulého roka s tým, že sa bude venovať individuálnemu poradenstvu pre širšiu cieľovú skupinu. "Keďže budeme samostatným žiadateľom v projekte, budeme sa venovať ľuďom ohrozeným energetickou transformáciou, teda všeobecne obyvateľom Handlovej," uviedol manažér centra Tomáš Šujan.



Kontaktné centrum v Handlovej tak budú môcť navštevovať aktívni, ale aj bývalí zamestnanci HBP bez podmienky, či sa zapojili alebo nezapojili do národného projektu, ich rodinní príslušníci a ďalšie osoby ovplyvnené útlmom banskej činnosti. "Aj naďalej budú môcť využívať bezplatne finančné, sociálne, právne, kariérne poradenstvo a budú sa môcť zúčastňovať na rôznych skupinových a komunitných aktivitách," doplnila Paulínyová.



Pôvodné kontaktné centrá v Handlovej, Novákoch a Prievidzi fungovali v rámci národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý sa skončil v novembri 2023. Jeho nositeľom bol Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a partnermi Hornonitrianske bane Prievidza, mestá Prievidza, Handlová a Nováky. Na aktivity nadviazal nový projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II., jeho partnermi sú TSK, HBP a Slovenské elektrárne, závod Elektrárne Nováky. Kontaktné centrá doň zahrnuté po novom nie sú.