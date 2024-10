Kontaktné miesta pre mladých v Banskobystrickom kraji majú úspech

Bratislava 19. októbra (TASR) - Jednotné kontaktné miesta (JKM) pre mladých v Banskobystrickom kraji navštívilo od začiatku tohto roka do septembra viac ako 8000 ľudí. Od spustenia pilotného projektu Overenia modelu centier práce s mládežou a vzniku prvých kontaktných miest pre mladých, teda od mája 2022 do decembra 2023 ich navštívilo celkovo 26.973 osôb. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Jednotné kontaktné miesta pre mladých môžu ľudia aktuálne nájsť v Banskobystrickom regióne. Ďalšie budú postupne vznikať po celom Slovensku. V Banskobystrickom kraji sa tieto miesta volajú SPACE a nachádzajú sa v mestách Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Zvolen," uviedlo tlačové oddelenie rezortu práce.



Doplnilo, že tieto kontaktné miesta sa rozšíria aj do ďalších regiónov Slovenska, najviac ich má byť v Prešovskom (12) a Košickom kraji (11). V Nitrianskom kraji má vzniknúť päť, v Žilinskom šesť a v Banskobystrickom kraji osem centier. Po štyri JKM majú mať zhodne Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj.



MPSVR spresnilo, že na vznik a podporu centier práce s mládežou je do júna 2026 vyčlenených 64,25 milióna eur, pričom samosprávy si tento projekt spolufinancujú vo výške osem percent. Banskobystrický kraj podľa neho celkovo použil na JKM viac ako 183.000 eur, pričom z eurofondov bolo poskytnutých na pilotný projekt vyše 3,49 milióna eur. Celkovo by malo vzniknúť na Slovensku do júna 2029 až 54 takýchto miest.



Rezort ďalej vysvetlil, že tieto miesta poskytujú mladým ľuďom poradenské služby, ktoré fungujú na rovnakom princípe ako klientske centrá, kde si môžu občania SR vybaviť rôzne služby. V tomto prípade však ide o služby rozvoja, podpory, poradenstva a informovanosti pre mladých s cieľom zvýšiť regionálnu zamestnanosť a ich zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre neustále meniaci sa trh práce.



V Banskobystrickom kraji ponúkajú JKM aj rôzne skupinové aktivity so zameraním na zvyšovanie životných zručností potrebných pre budúcu kariéru a rozvoj digitálnych zručností.



"Umiestnenie týchto jednotných kontaktných miest pre mladých určia analýzy a partnerstvá, ktoré aktuálne jednotlivé kraje realizujú. V analýzach majú možnosť jednotlivé kraje za pomoci univerzít zmapovať aktuálne počty mladých ľudí v situácii nezamestnanosti (NEET), ich problémy a potreby, dostupné a chýbajúce služby a v partnerstvách zastrešiť túto oblasť spoločne so všetkými partnermi v regióne a spoločne hľadať riešenia," dodalo MPSVR.