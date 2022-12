Kontaktné miesto Daňového úradu v Detve sa presúva do Zvolena

Detva 1. decembra (TASR) – Kontaktné miesto Daňového úradu v Detve sa od štvrtka presúva do Zvolena. TASR to potvrdila hovorkyňa finančnej správy (FS) Martina Rybanská. Na detvianskom kontaktnom mieste od štvrtka tak klientom neposkytujú žiadne služby.



Pripomenula, že od 1. decembra sa tak optimalizácia kontaktných miest daňového úradu okrem iných slovenských miest týka aj Detvy. "Agenda sa presúva na pobočku Daňového úradu vo Zvolene spolu s deviatimi zamestnancami, ktorí doteraz pracovali v Detve," spresnila.



Dodala, že dôvodom tohto kroku je napredovanie elektronickej komunikácie, pokles počtu spravovaných subjektov či menej fyzických návštev klientov. Výhody z toho majú mať podľa finančnej správy nielen klienti, ale aj štát, pretože sa znížia náklady na prevádzku a prenájom budov. "Ľudia sa nemusia straty kontaktu obávať. Komunikovať s finančnou správou môžu cez viaceré kanály, ktoré bude naďalej posilňovať," podotýka.



Tieto zmeny sa okrem Detvy týkajú aj Hurbanova, Kolárova, Hlohovca, Šamorína, Revúcej, Sniny, Levoče, Stropkova, Moldavy nad Bodvou, Sobraniec, Veľkých Kapušian a Gelnice.



FS uvádza, že po jej vzniku v roku 2012 boli zriadené kontaktné miesta daňových úradov. Cieľom bolo pokryť v tom čase chýbajúcu elektronickú komunikáciu. Dodáva, že technologické napredovanie spoločnosti, zmeny v podnikateľskom prostredí, väčší dôraz na informatizáciu a zjednodušenie komunikácie občana so štátnou správou však viedli finančnú správu k prehodnoteniu organizácie práce na týchto kontaktných miestach.