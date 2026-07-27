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KONTROLA ALKOHOLU: Žilinskí policajti zastavili viacerých vodičov

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti sa počas kontroly zamerali aj na požitie omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Žilina 27. júla (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 20 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších deväť vodičov „nafúkalo“ nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Štyria vodiči pod vplyvom alkoholu spôsobili dopravnú nehodu. Dychové skúšky potvrdili alkohol aj u 28 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Podotkla, že policajti sa počas kontroly zamerali aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U šiestich vodičov ukázali predbežné testy pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1839 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 83 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
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