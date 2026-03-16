KONTROLA NA DIAĽNICI: Dvaja vodiči nafúkali
Kontrola prebiehala v čase od 4.30 do 7.30 h a policajti sa sústredili najmä na vodičov nákladných vozidiel.
Autor TASR
Trnava 16. marca (TASR) - Polícia vykonala v pondelok skoro ráno kontrolu na diaľnici diaľnici D2, zameranú najmä na odhaľovanie vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Počas troch hodín vykonalo 482 vodičov dychové skúšky na alkohol. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Kontrola prebiehala v čase od 4.30 do 7.30 h a policajti sa sústredili najmä na vodičov nákladných vozidiel. Jeden vodič nákladného vozidla mal pri dychovej skúške približne 0,94 promile alkoholu v dychu. Dopustil sa priestupku, ktorý bude riešiť dopravný inšpektorát, pričom policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz.
Zastavili aj vodiča osobného auta, ktorému namerali 1,27 promile. Svojím konaním sa dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na mieste mu obmedzili osobnú slobodu. Do akcie sa zapojili dopravní policajti z KR PZ v Trnave spolu s policajtmi z okresných riaditeľstiev v Senici a Skalici. Avizovali, že v podobných kontrolách bude pokračovať aj naďalej.
Kontrola prebiehala v čase od 4.30 do 7.30 h a policajti sa sústredili najmä na vodičov nákladných vozidiel. Jeden vodič nákladného vozidla mal pri dychovej skúške približne 0,94 promile alkoholu v dychu. Dopustil sa priestupku, ktorý bude riešiť dopravný inšpektorát, pričom policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz.
Zastavili aj vodiča osobného auta, ktorému namerali 1,27 promile. Svojím konaním sa dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na mieste mu obmedzili osobnú slobodu. Do akcie sa zapojili dopravní policajti z KR PZ v Trnave spolu s policajtmi z okresných riaditeľstiev v Senici a Skalici. Avizovali, že v podobných kontrolách bude pokračovať aj naďalej.