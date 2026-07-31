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Kontrola na problematickom úseku cesty II/507 odhalila 18 priestupkov

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Snímka z policajnej kontroly. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Počas akcie policajti uložili 18 blokových pokút, zadržali vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčným číslom.

Autor TASR
Lednické Rovne 31. júla (TASR) - Dlhodobo zvýšený počet dopravných priestupkov na ceste II/507 medzi obcami Streženice a Lednické Rovne v Púchovskom okrese bol dôvodom dopravnej policajnej akcie. Použili pri nej aj dron, zistili niekoľko priestupkov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Jednou z najčastejších príčin je nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky, najmä jazda v protismernej časti vozovky, ktorá v tomto úseku predstavuje vážne riziko pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Preto policajti okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici počas celookresnej dopravnej akcie vykonali aj na tomto úseku kontrolu,“ doplnila hovorkyňa.

Počas akcie policajti uložili 18 blokových pokút, zadržali vodičský preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčným číslom. „Takéto kontroly budú na uvedenom úseku pokračovať aj naďalej. Ich cieľom nie je len odhaľovanie priestupkov, ale predovšetkým zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a prevencia dopravných nehôd,“ uzavrela Klenková.

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