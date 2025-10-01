< sekcia Regióny
KONTROLA na žilinských cestách: Chytili 18 opitých vodičov
Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 1. októbra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 18 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 15 z nich, ďalší traja vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 15 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 13 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1343 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 29 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 15 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 13 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1343 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 29 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.