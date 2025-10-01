Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
< sekcia Regióny

KONTROLA na žilinských cestách: Chytili 18 opitých vodičov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.

Autor TASR
Žilina 1. októbra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 18 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 15 z nich, ďalší traja vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 15 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.

Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 13 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1343 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 29 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc