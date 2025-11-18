< sekcia Regióny
KONTROLA: Polícia si posvietila na motorkárov a štvorkolkárov
Akcia bola reakciou na evidované dopravné nehody a podnety samospráv a občanov o nelegálnom a nebezpečnom pohybe.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Polícia spoločne so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR kontrolovala motorkárov, štvorkolkárov a vodičov na miestnych, lesných a štátnych cestách v katastri obce Kysucký Lieskovec v okrese Kysucké Nové Mesto. Akcia bola reakciou na evidované dopravné nehody a podnety samospráv a občanov o nelegálnom a nebezpečnom pohybe. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vodičom jazdiacim bez tabuľky s evidenčným číslom, s neplatnou alebo nepridelenou tabuľkou, na neschválenom či vyradenom vozidle hrozí pokuta v blokovom konaní do 150 eur a v správnom konaní do 300 eur so zákazom činnosti do dvoch rokov,“ pripomenuli policajti. Dodali, že neoprávnenú jazdu mimo ciest sankcionujú rovnako.
Pri jazde bez vodičského oprávnenia, počas zadržania vodičského preukazu alebo bez povinného spolujazdca, ak je vodič mladší ako 18 rokov, hrozí podľa polície v správnom konaní pokuta do 1300 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.
„Vodičom jazdiacim bez tabuľky s evidenčným číslom, s neplatnou alebo nepridelenou tabuľkou, na neschválenom či vyradenom vozidle hrozí pokuta v blokovom konaní do 150 eur a v správnom konaní do 300 eur so zákazom činnosti do dvoch rokov,“ pripomenuli policajti. Dodali, že neoprávnenú jazdu mimo ciest sankcionujú rovnako.
Pri jazde bez vodičského oprávnenia, počas zadržania vodičského preukazu alebo bez povinného spolujazdca, ak je vodič mladší ako 18 rokov, hrozí podľa polície v správnom konaní pokuta do 1300 eur a zákaz činnosti do piatich rokov.