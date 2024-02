Kontrola poukazuje na nevýhodnosť zmluvy na prenájom techniky

Košice 15. februára (TASR) - Zmluva na osemročný prenájom techniky pre Správu ciest (SC) Košického samosprávneho kraja (KSK) za takmer 30 miliónov eur vyvoláva oprávnené pochybnosti o jej výhodnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Uvádza to správa o výsledku kontroly, ktorú hlavný krajský kontrolór Jozef Hudák predkladá na pondelkové (19. 2.) rokovanie Zastupiteľstva KSK.



Zistenia poukazujú na to, že sporná zmluva neumožňuje správe ciest odkúpiť dopravné prostriedky a mechanizmy (DPaM) za symbolickú sumu po ukončení prenájmu. Ten zahŕňa 73 kusov techniky, medzi nimi je 27 nákladných vozidiel s rôznymi nadstavbami, 29 traktorov s príslušenstvom, desať teleskopických nakladačov, dve kolesové rýpadlá či kráčajúci bager. Obstarávanie v roku 2022 za sumu 29,8 milióna eur vyhrala firma Tempus - Trans.



Kontrola konštatuje "absenciu finálneho komplexného výstupu, analýzy, štúdie, resp. nepredloženie komplexnej dokumentácie preukazujúcej prípravu procesu verejného obstarávania". Ide najmä o zabezpečenie stanoviska kompetentného orgánu o možnosti spôsobu financovania, absenciu priebežných výstupov z projektu a realizačného tímu, zdôvodnenia technickej špecifikácie a požiadaviek zo strany zamestnancov stredísk vo veci počtu a druhu techniky. Chýbali aj alternatívne riešenia.



Dnes už bývalý generálny riaditeľ SC KSK Anton T. vlani pred poslancami obhajoval prenájom mechanizmov na údržbu ciest s tým, že po jeho nástupe v roku 2020 bol priemerný vek strojov približne 20 rokov a bolo nevyhnutné tento stav riešiť. Keďže v rozpočte kraja neboli dostatočné financie na kapitálové výdavky, jediným riešením bolo podľa neho ísť cez bežné výdavky a prenájom. Anton T. sa v novembri vzdal funkcie po obvinení políciou z machinácie pri verejnom obstarávaní v inom staršom prípade.



Obstarávacia cena prenajatej techniky bola podľa firmy Tempus - Trans 17,7 milióna eur. Oproti dohodnutej cene osemročného prenájmu ide o rozdiel viac ako 12 miliónov eur. Súčasťou výšky prenájmu sú náklady na servis a opravy či technické a emisné kontroly.



Podľa kontrolórov, ak by prenajaté DPaM boli úhradou poslednej splátky vo výlučnom vlastníctve nájomcu za symbolickú sumu, pohľad na takto uzatvorenú zmluvu by bol diametrálne odlišný. "Avšak pokiaľ súčet uhradených splátok za prenájom DPaM pokrýva celkovú obstarávaciu cenu vrátane dodatočných prevádzkových nákladov, ako aj maržu prenajímateľa, a po ukončení trvania nájmu ostávajú prenajaté DPaM vo vlastníctve prenajímateľa, tak takáto nájomná zmluva vyvoláva oprávnené pochybnosti o jej výhodnosti, hospodárnosti a efektívnosti," uviedli.



Pôvodne pritom bolo odkúpenie techniky po prenájme za jedno euro súčasťou podmienok obstarávania, tento bod však zo zmluvy vypadol. Keďže nájomné malo byť hradené z bežných výdavkov, podľa SC KSK nebolo možné riešiť zmluvu ako finančný lízing. Správa ciest tvrdí, že by došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Podľa kontrolnej skupiny však ponechanie pôvodného znenia zmluvy bolo možné.



Kontrola sa zaoberala aj možnosťou odstúpenia od zmluvy. Podľa odpovede SC KSK vyplýva, že nájomnú zmluvu nie je možné vypovedať, keďže sa uzatvára na dobu určitú a zakotvenie takejto možnosti "by bolo v logickom rozpore s jej vecnou a ekonomickou podstatou". Pri predčasnom ukončení zmluvy sú stanovené sankcie.



Súčasťou odporúčaní Útvaru hlavného kontrolóra KSK je vypracovanie právnej analýzy s posúdením možnosti odstúpenia alebo doplnenia zmluvy, ako aj možnosť dohody o kúpe prenajatej veci po ukončení prenájmu za symbolickú cenu.