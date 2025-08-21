Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

KONTROLA RYBÁROV: Polícia zistila tri priestupky

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Polícia celkovo skontrolovala 55 rybárov, zistila tri priestupky a zároveň vykonala aj dve dychové skúšky u mladistvých, ktoré boli negatívne.

Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 21. augusta (TASR) - Bánovskí policajti v spolupráci s rybárskou strážou kontrolovali v uplynulých dňoch na vodných nádržiach Prusy v Bánovciach nad Bebravou a Haláčovce v Hálačovciach dodržiavanie zákona pri výkone rybárskeho práva. Počas akcie pod názvom Háčik zistili tri priestupky. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

Polícia celkovo skontrolovala 55 rybárov, zistila tri priestupky a zároveň vykonala aj dve dychové skúšky u mladistvých, ktoré boli negatívne.

„Aj naďalej budeme realizovať takéto preventívne akcie, ktoré majú za cieľ chrániť prírodu, podporiť zodpovedné rybárčenie a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel,“ avizovali policajti.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti