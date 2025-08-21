< sekcia Regióny
KONTROLA RYBÁROV: Polícia zistila tri priestupky
Polícia celkovo skontrolovala 55 rybárov, zistila tri priestupky a zároveň vykonala aj dve dychové skúšky u mladistvých, ktoré boli negatívne.
Autor TASR
Bánovce nad Bebravou 21. augusta (TASR) - Bánovskí policajti v spolupráci s rybárskou strážou kontrolovali v uplynulých dňoch na vodných nádržiach Prusy v Bánovciach nad Bebravou a Haláčovce v Hálačovciach dodržiavanie zákona pri výkone rybárskeho práva. Počas akcie pod názvom Háčik zistili tri priestupky. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
„Aj naďalej budeme realizovať takéto preventívne akcie, ktoré majú za cieľ chrániť prírodu, podporiť zodpovedné rybárčenie a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel,“ avizovali policajti.
