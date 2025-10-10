Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
sekcia Regióny

KONTROLA TAXIKÁROV: Odhalili porušenia zákona

.
Snímka z policajnej kontroly. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia prisľúbila, že vo vykonávaní takýchto kontrol na území Bratislavského kraja bude pokračovať aj v budúcnosti.

Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Polícia v Bratislave vykonala vo štvrtok (9. 10.) kontrolu zameranú na vozidlá taxislužby a ich vodičov. Počas nej skontrolovala 95 vozidiel taxislužby, pričom v 15 prípadoch odhalila porušenie zákona o cestnej premávke, ako aj zákona o cestnej doprave. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

„Najčastejšie išlo o nerešpektovanie dopravného značenia, prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti jazdy, nesprávna jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu, obsluha mobilného telefónu, neoznačenie vozidla taxislužby v súlade so zákonom o cestnej doprave, ako aj neumiestnenie preukazu vodiča taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,“ priblížil Pecek. Vodiči taxislužieb boli tiež podrobení skríningovému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok v organizme.

Polícia prisľúbila, že vo vykonávaní takýchto kontrol na území Bratislavského kraja bude pokračovať aj v budúcnosti.

