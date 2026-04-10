KONTROLA UBYTOVNÍ: Štyri osoby zadržali
Akcia prebehla v stredu a štvrtok (8. - 9. 4.).
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Policajti skontrolovali tento týždeň v Bratislave 1152 osôb v takmer desiatich ubytovacích zariadeniach. Zadržali štyri osoby pre podozrenie z páchania trestnej činnosti a jednu osobu na základe príkazu na zatknutie. Vypátrali tiež jednu osobu. Skontrolovali 487 motorových vozidiel a vozidiel taxislužby a uložili 96 blokových pokút za zistené porušenia právnych predpisov. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Akcia prebehla v stredu a štvrtok (8. - 9. 4.). „Policajná akcia bola zameraná predovšetkým na kontrolu cudzích štátnych príslušníkov zdržiavajúcich sa v ubytovacích zariadeniach, ako aj spoločensky neprispôsobivých osôb a ďalších záujmových osôb pohybujúcich sa vo vopred vytypovaných problematických miestach v oblasti Žabieho majera, Zátišia, Na Pántoch, Pri starom letisku, Filiálky, okolie železničná zastávka Bratislava-Vinohrady a Železničná stanica Predmestie, ako aj ulíc Bojnická, Stará Vajnorská, Kováčska, Trnavské mýto, Račianske mýto,“ priblížila polícia.
Bratislavskí krajskí policajti kontrolovali aj oprávnenosť pobytu cudzincov na území Bratislavy, pátranie po osobách a veciach, dodržiavanie pravidiel prevádzkovania taxislužieb a plnenie povinností vodičov taxislužby.
Do akcie sa zapojili aj príslušníci poriadkovej, dopravnej, železničnej polície, v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy a príslušníkmi Colného úradu Finančnej správy SR. Polícia deklarovala, že bude v obdobných kontrolných aktivitách pokračovať aj naďalej, s cieľom posilniť verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov v treťom bratislavskom okrese.
