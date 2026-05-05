Utorok 5. máj 2026
Kontrola v Bratislavskom kraji odhalila opitých vodičov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Osobitná kontrola v Bratislavskom kraji odhalila alkohol v dychu vodičov, ako aj množstvo ďalších priestupkov. Policajti ju vykonávali 30. apríla. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Policajti sa v rámci kontroly zamerali nielen na zisťovanie požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok u vodičov motorových, ako aj nemotorových vozidiel, ale aj na kontrolu dodržiavania rýchlosti jazdy motorových vozidiel, na odhaľovanie ďalších priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, a tiež so zameraním sa na najčastejšie príčiny dopravných nehôd a nemotorových účastníkov,“ uviedla polícia.

Ako priblížila, počas trvania osobitnej kontroly bolo vykonaných celkovo 641 dychových skúšok, pričom odhalila tri prípady požitia alkoholu účastníkmi cestnej premávky, z čoho v jednom prípade išlo o cyklistu. „Počas kontroly bolo zistených 213 priestupkov, z ktorých bolo až 61 za nedodržanie maximálnych povolených rýchlosti jazdy. Až v 35 prípadoch vodiči počas jazdy používali telefón,“ doplnila polícia.

Dodala, že v rámci kontroly bolo zároveň zadržaných sedem vodičských preukazov a 18 tabuliek s evidenčným číslom vozidla. Polícia zároveň avizovala, že vo vykonávaní takýchto kontrol na území Bratislavského kraja bude pokračovať aj v budúcnosti.


