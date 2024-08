Kontrola vody z jazier v okolí B.Štiavnice zistila nedostatky

Žiar nad Hronom 19. augusta (TASR) - Žiarski regionálni hygienici zistili pri posledných kontrolách vôd z jazier v okolí Banskej Štiavnice nedostatky. Pre nevyhovujúcu kvalitu vody vydali pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom odporúčanie nekúpať sa vo Veľkom Kolpašskom jazere v Banskom Studenci v okrese Banská Štiavnica. Dôvodom sú premnožené cyanobaktérie, ktoré sú schopné produkovať toxíny.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiari nad Hronom informoval, že ich premnoženie zistili vo vzorke vody odobratej v stredu 14. augusta. Dodali, že vo vode boli voľným okom pozorovateľné vločky alebo zhluky kolónií cyanobaktérií. "Odporúčanie nekúpať sa trvá do odvolania s tým, že ďalší odber vzorky vody uskutoční RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom dňa 21. augusta," dodali hygienici.



Odporúčanie nekúpať sa vydali žiarski hygienici pre Vindšachtské jazero v Štiavnických Baniach. Vo vzorke vody odobratej v stredu 14. augusta zistili vysoké množstvo črevných enterokokov. Aj v tomto prípade platí podľa RÚVZ odporúčanie až do odvolania, pričom ďalší odber vzorky vody z tohto jazera uskutočnia v pondelok.