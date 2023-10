Kontroly na hraniciach pomôžu, tvrdí starosta Bušiniec

Veľký Krtíš 5. októbra (TASR) - Náhodné kontroly na slovensko-maďarských hraniciach v súvislosti s nelegálnou migráciou určite pomôžu, tvrdí to starosta obce Bušince v okrese Veľký Krtíš Zoltán Végh.



Podľa jeho slov v dedine nemajú veľa takých ľudí, ktorí denne dochádzajú do práce do Maďarska. "Nemalo by sa to však komplikovať, tí, ktorí dochádzajú, majú doklady a približne v rovnakom čase idú tam aj späť," spomenul. Doplnil, že v Bušinciach je situácia v súvislosti s migrantmi v súčasnosti pokojná a dlhšie sa na ich území neobjavili.



Cudzincov je menej aj v obci Vrbovka vo Veľkokrtíšskom okrese, TASR to vo štvrtok potvrdil starosta Marcel Fagyas. Podľa neho pomohlo, že hranice začali kontrolovať aj Česi a Poliaci. Dodal, že občanov Vrbovky, ktorí denne dochádzajú za prácou do Maďarska, je málo a ich prechod by to komplikovať nemalo.



Vo štvrtok ráno sa na slovensko-maďarských hraniciach začínajú náhodné kontroly. Potrvajú do 14. októbra a zamerajú sa najmä na podozrivé vozidlá. Opatrenie má pomôcť zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez Slovensko tranzitujú do iných štátov Európskej únie.



Ministerstvo vnútra SR pre TASR situáciu na 35 hraničných priechodoch s Maďarskom v prvý deň zavedenia kontrol zhodnotilo ako pokojnú, obyvateľom odporúča pre prípad kontroly mať pri sebe preukaz totožnosti.