Konzervatívci-KÚ podporia na post primátora B. Bystrice T. Sobotu

Na snímke Milan Krajniak. Foto: TASR - Jakub Kotian

Podľa predsedu strany Milana Krajniaka profesionálne skúsenosti Sobotu sú tou najlepšou zárukou pre rozvoj mesta.

Autor TASR
Banská Bystrica 25. februára (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách bude strana Konzervatívci - Kresťanská únia (KÚ) podporovať v boji o post primátora Banskej Bystrice architekta, mestského a krajského poslanca Tomáša Sobotu. Svoju kandidatúru oznámil 17. januára s tým, že plánuje kandidovať s podporou strany KDH a uchádzať sa chce aj o podporu ďalších demokratických strán.

Ako TASR v stredu informovali Konzervatívci - KÚ, pristupujú ku konzervatívnemu a demokratickému bloku na jeho podporu. Podľa predsedu strany Milana Krajniaka profesionálne skúsenosti Sobotu sú tou najlepšou zárukou pre rozvoj mesta.

„Konzervatívci - KÚ podpísali memorandum o predvolebnej spolupráci a spoločnom postupe do komunálnych volieb v Banskej Bystrici. Pristúpili tak ku KDH, Hnutiu Slovensko, SaS a Demokratom, s ktorými chcú presadiť v Banskej Bystrici štyri strategické piliere rozvoja - radikálnu decentralizáciu, finančnú autonómiu mesta, podporu znalostnej ekonomiky a udržateľnú infraštruktúru,“ uviedla strana vo vyhlásení.

Ako tvrdia zástupcovia strán memoranda, ich cieľom je ponúknuť občanom Banskej Bystrice silnú, čitateľnú a najmä odbornú alternatívu. Memorandum zostáva naďalej otvorené pre ďalšie subjekty a nezávislých odborníkov.

Sobota je v Banskej Bystrici prvým kandidátom, ktorý verejne oznámil záujem uchádzať sa o primátorský post. Súčasným primátorom mesta je Ján Nosko, ktorý je vo funkcii od roku 2014.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
