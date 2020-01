Konzervatoristi z Liptovského Hrádku podporili deti s poruchami reči

Liptovský Hrádok 20. januára (TASR) – Študenti Súkromného tanečného konzervatória (STK) v Liptovskom Hrádku v pondelok podporili deti zo Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku darčekovým šekom vo výške 500 eur. Peniaze vyzbierali počas vianočného koncertu. TASR o tom informoval Václav Papež z STK.



Konzervatoristi deťom tiež darovali knižky, hračky a pripravili pre nich tanečné vystúpenie. O svojom zámere študenti uvažovali ešte v jeseni, pripomenula riaditeľka STK Eva Ohraďanová. "Ich aktivita ma nesmierne potešila. Bolo to navyše prvýkrát, keď na zasadnutí žiackej školskej rady nežiadali pre seba žiadne zlepšenia ani výhody. Naopak, žiadali o podporu akcie na pomoc iným. Bola som naozaj dojatá," povedala riaditeľka. Úlohou školy podľa nej nie je len vzdelávať, ale predovšetkým vychovávať a rozvíjať osobnosti študentov tak, aby boli schopní plnohodnotne využiť svoj potenciál vo všetkých možných sférach.



Podľa zástupkyne riaditeľky internátnej školy Vladimíry Sochorovej ich toto gesto milo prekvapilo. Zhodnotila, že benefičné iniciatívy majú v spoločnosti veľký význam a sú cenené o to viac, ak sú v nich zapojení mladí ľudia.



Zástupcovia študentov STK navštívili základnú školu ešte pred vianočným koncertom, spoznali niektoré deti a videli prostredie, v ktorom trávia čas. Na základe toho sa rozhodli finančnú pomoc rozšíriť a vyskladali pre deti aj vianočné darčeky, doplnil Papež.



Základnú školu internátnu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku navštevujú žiaci vo veku od šesť do desať rokov, u ktorých sa prejavujú rôzne narušenia komunikačnej schopnosti a porúch učenia, ale ich intelekt sa nachádza v pásme normy. K škole patrí aj elokované pracovisko v Mojšovej Lúčke a rovnako aj centrá špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline a v Liptovskom Mikuláši.



STK v Liptovskom Hrádku poskytuje súvislé osemročné vzdelanie so zameraním na klasický, moderný alebo ľudový tanec. Súčasne žiakom poskytuje všeobecné vzdelanie humanitného typu, úplné stredné a vyššie odborné vzdelanie v tanečnom umení a súčasne aj umelecko-pedagogické vzdelanie.