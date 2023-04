Konzorcium KreativEU má pracovné stretnutie na Trnavskej univerzite

Trnava 24. apríla (TASR) – Trnavská univerzita (TU) je od pondelka miestom stretnutia rektorov a reprezentantov európskych univerzít, združených v medzinárodnom konzorciu KreativEU. Zástupcovia z Česka, Portugalska, Talianska, Bulharska, Turecka, Slovenska a Rumunska sa do utorka (25.4.) budú venovať viacerým aktuálnym témam a možnostiam spolupráce. Informoval o tom hovorca TU Matúš Demko.



Členské univerzity siete KreativEU, vrátane TU, zdieľajú rovnakú víziu o dôležitosti európskeho kultúrneho dedičstva, konzorcium podporuje umeleckú a kultúrnu rôznorodosť, ktorá prepája vzdelávanie, výskum, inovácie a službu spoločnosti. "Preto naši zahraniční kolegovia prichádzajú na Slovensko, aby spoznali, v čom sa líšime a v čom sme si podobní. Trnava a Trnavská univerzita sú pre nich zdrojom inšpirácie a tešíme sa, že táto pracovná návšteva podporuje naše vzťahy a zintenzívňuje ďalšie práce v konzorciu," uviedol prorektor TU pre vonkajšie vzťahy Miloš Lichner.



Na stretnutí sa okrem iného venovali téme spoločných nadnárodných a interdisciplinárnych programov pre všetky stupne štúdia, multikultúrnej letnej školy, verejných prednášok či celoživotného vzdelávania. "Plánuje sa aj založenie medzinárodného umeleckého inkubátora," uviedol Demko. TU prichádza s ideou vzdelávacieho produktu, orientovaného na lokálne a národné kultúrne tradície, remeslá a folklór, ktoré by sa, ako doplnil, vyučovali v širšej európskej perspektíve. KreativEU založilo sedem európskych univerzít v roku 2022. Plánuje vytvoriť plne európsku univerzitu, ktorá by sa zamerala na strategickú spoluprácu medzi vysokými školami a implementovala atraktívny vzdelávací model na podporu európskej kohézie.