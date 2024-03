Konzorcium dvoch slovenských univerzít získalo vyše 20 miliónov eur

Nitra 4. marca (TASR) - Konzorcium AgroForestry tvorené Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU) a Technickou univerzitou vo Zvolene získalo viac ako 20 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR sa zapojilo osem vysokých škôl, ktoré mohli vytvoriť štyri konzorciá, informovala Mária Pietová z SPU.



Celková výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu je 120 miliónov eur. Z tejto sumy je 12 miliónov eur určených na aktivity spojené s integráciou vysokých škôl do konzorcia a 108 miliónov eur na aktivity na podporu integrovanej infraštruktúry.



Peniaze budú môcť vysoké školy použiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry. Prostredníctvom výzvy mohli vysoké školy žiadať finančné prostriedky napríklad na výstavbu nových objektov, nákup stavieb a pozemkov alebo úpravu vonkajších areálov. Konzorciá musia byť vytvorené do roku 2026.



Cieľom projektu je podpora spájania vysokých škôl do väčších celkov, ktoré obstoja v medzinárodnej konkurencii a zároveň budú smerom dovnútra vytvárať súťažné a diverzifikované prostredie. Orientovaný je na zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania prostredníctvom zdieľanej infraštruktúry a ľudských zdrojov, prehĺbenie spolupráce s verejným i súkromným sektorom a praxou. Ďalším zámerom je akreditácia spoločných inovačných študijných programov.



Víziou konzorcia je prepojiť výskumné a inovačné kapacity, spoločne využívať knižničné, publikačné a IT systémy. V rámci projektu sa univerzity zamerajú aj na komplexnú rekonštrukciu vybraných objektov, modernizáciu a dobudovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.