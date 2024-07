Konzorcium STU a EUBA zahŕňa aj spoločné študijné programy

Bratislava 3. júla (TASR) - Spoločné konzorcium Slovenskej technickej univerzity (STU) a Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) zahŕňa aj vytvorenie šiestich nových spoločných študijných programov. Reflektujú potreby moderného trhu práce a sú navrhnuté v spolupráci vždy medzi jednou fakultou STU a jednou fakultou EUBA. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



Ide o nové bakalárske programy, a to FinTech a finančné inovácie, ekonomika a manažment v energetike. Rovnako aj inžinierske programy, a to ekonomika a manažment v energetike, manažment v jadrovej energetike, elektronické inžinierstvo a medzinárodné podnikanie a tiež urbanizmus. "Aktuálne sa pripravujú študijné plány, prví študenti by sa mohli podľa nich vzdelávať v akademickom roku 2026/2027," objasnil hovorca.



Podľa Rybanského sa pripravujú aj investičné aktivity. Na strane STU ide o kompletnú revitalizáciu vybraných budov Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulty architektúry a dizajnu. EUBA podľa neho plánuje rekonštruovať a modernizovať výučbové objekty V1, V2, Slovenskú ekonomickú knižnicu a vybudovať inovačný Business Lab.



Konzorcium má za cieľ podporiť internacionalizáciu, zdieľanie výskumných priestorov a zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti slovenských univerzít v stredoeurópskom priestore. Zahŕňa aj harmonizáciu IT a kvalitatívnych systémov či modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry.