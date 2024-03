Konzorcium STU a EUBA získalo takmer 50 miliónov eur

Bratislava 4. marca (TASR) - Konzorcium Slovenskej technickej univerzity (STU) a Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) získalo takmer 50 miliónov eur z výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Ide o najvyššiu podporu zo všetkých univerzít, pričom do výzvy sa zapojilo osem vysokých škôl (VŠ), ktoré mohli vytvoriť štyri konzorciá. STU o tom informuje na svojom webe.



"Som veľmi rád, že sme spolu s partnerskou Ekonomickou univerzitou v Bratislave uspeli ako najlepší projekt a získali naň najvyššiu podporu. Verím, že obom našim univerzitám toto konzorcium pomôže výrazne napredovať na ceste skvalitňovania a internacionalizácie," reagoval rektor STU Oliver Moravčík.



Ako priblížili z univerzity, základný strategický cieľ projektu STU a EUBA je vytvorenie infraštruktúry, ktorá umožní v zmysle najlepšej medzinárodnej praxe realizovať integrované procesy vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou so silným medzinárodným aspektom.



Projekt je podľa ich slov súčasťou širšieho dlhodobého strategického zámeru na vytvorenie moderného interdisciplinárneho kampusu "Science Hills". Podotkli, že jeho súčasťou okrem STU a EUBA majú byť v budúcnosti aj iné inštitúcie - primárne Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská akadémia vied.



Osem VŠ si vytvorením konzorcií prerozdelí 120 miliónov eur. Peniaze budú môcť použiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry. Konzorciá VŠ musia byť vytvorené do roku 2026.